Telefónica analiza los beneficios de la digitalización para las empresas

Por su parte, el director del Territorio Sur de Telefónica España, Joaquín Segovia, señaló que “no subirse al carro de la digitalización no es una opción. Es verdad que la Covid ha acelerado todo el proceso, pero también ha dejado patente que gracias a las infraestructuras de comunicaciones y lo digital, hemos podido seguir operando ante unas circunstancias tan adversas. Para Segovia “la transformación digital es una necesidad y es urgente ”.

Asimismo, destacó la importancia de la digitalización, que “no es algo banal, sino que nos va a permitir ser más competitivos y que no perdamos el paso”. Para llevar a cabo el proceso de digitalización, ha incidido en la importancia de la formación a todos los niveles y ha mostrado su compromiso “porque tenemos que facilitar el proceso y atraer el talento”.

“Tenemos talento, universidades, ecosistema tecnológico...”

La ciberseguridad es otros de los factores que puso de relieve Joaquín Segovia, quien destacó que es un punto que hay que priorizar. “Las empresas no ven el riesgo de sus activos digitales, pero las empresas sufren una media de 66 ciberataques al año. Cuidar de los activos digitales es igual si no más importante que proteger los activos físicos. Pero aún no hay cultura del riesgo que entraña”. Todos los ponentes han concluido que Andalucía tiene muchísimo potencial para salir ventajosa de un cambio de era como el que estamos viviendo. “Hay que aprovechar la oportunidad porque tenemos talento, universidades, ecosistema tecnológico, infraestructuras… tenemos que trabajar en la capacitación de las personas y las pymes. Y para eso, debemos seguir transmitiendo lo necesario que es subirse al carro de la digitalización”, dijo Jiménez. Segovia ha concluido afirmando que “Andalucía puede ser lo que quiera ser dentro de esta nueva economía digital. Al final se trata de eso: de mejorar la vida de las personas”.