El Teléfono de la Esperanza celebra el Día de la Escucha con el doble de llamadas en la pandemia

El Teléfono de la Esperanza instituyó el Día de la Escucha que se celebra cada año el día 27 de marzo. Es una jornada de sensibilización sobre la importancia que tiene para los seres humanos la experiencia de sentirse acogido, la experiencia de que quienes le rodean sepan descifrar esos mensajes que nacen del propio yo, encapsulados, una veces, en palabras y, otras, en actitudes, en gestos o en silencios.

Los voluntarios que prestan su colaboración en el servicio de orientación telefónica practican la escucha activa con las personas que llaman para establecer un clima de aceptación y confianza que les permita explorar sus propios sentimientos y conectar con sus verdaderas necesidades. Tratan de que la persona desconocida que está al otro lado de la línea telefónica se sienta escuchada, no juzgada, comprendida, no criticada, aceptada, no evaluada.

Durante la pandemia ha crecido en la población la necesidad de recibir apoyo para hacer frente a sentimientos como el miedo, la sensación de incertidumbre o la desesperanza. “Hay personas que sufrían patologías previas como la depresión o diferentes trastornos psicológicos y psiquiátricos, les dan citas en el sistema público, pero tienen que esperar muchos meses y llaman al Teléfono de la Esperanza para poder tener un poco de alivio en sus situaciones personales”, explica Juan Sánchez Porras, presidente del Teléfono de la Esperanza de Málaga.

Entre marzo de 2020 y marzo de 2021, durante la pandemia, el equipo de 50 orientadores que atiende el Teléfono de la Esperanza atendió 15872 llamadas que se pueden desglosar de esta forma:

5543 llamadas periféricas. Son llamadas que no buscan la atención directa por una crisis o problema. Se trata de personas que solicitan información sobre las consultas de nuestros profesionales, cursos y talleres y, entre otros motivos, ofrecimientos de colaboración como voluntarios que han crecido durante la crisis sanitaria.

5129 por motivos relacionados con diferentes problemas psicológicos y psiquiátricos. Desde la ansiedad, el estrés o la depresión a patologías mentales más profundas.

1765 por problemas familiares. Los llamantes relatan conflictos de pareja, entre padres e hijos y otros en el seno de la familia.

291 problemas asistenciales. Nuestros voluntarios responden a demandas sociales derivando a las personas a los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Málaga y a otras entidades.

83 problemas jurídicos. El Teléfono de la Esperanza cuenta en su voluntariado con abogados que orientan a las personas en sus consultas sobre asuntos legales.

Hasta un total de 3.061 llamadas se agrupan en el apartado ‘otros problemas’ en nuestras estadísticas abarcando una gran cantidad de ellos como son los relacionados con la soledad e incomunicación, ruptura de amistades, problemas económicos, pérdida de empleo, adicciones y falta de autonomía afectiva, entre otros muchos.

Las mujeres siguen protagonizando la mayoría de las llamadas (8346) frente a los hombres (4675).

Consultas de profesionales

Se han llevado a cabo 887 entrevistas profesionales atendiendo a 477 personas.

En cuanto a los suicidios, el teléfono ha contabilizado 86 crisis de este tipo. Desde hace varios años, la asociación ofrece el grupo ‘Ayuda Mutua’ en el que personas que han sufrido el suicidio de un familiar afrontan sus experiencias en común coordinadas por una psicóloga.