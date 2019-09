Teresa Porras: "Con la oposición de los vecinos no habrá SARE en Cruz de Humilladero"

Por tercera vez en los últimos años, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, da marcha atrás en su apuesta por instalar la zona azul, el SARE, en Cruz de Humilladero. Y como en las citas anteriores, el regidor cambia de nuevo de criterio forzado por la ante la respuesta contraria de vecinos y comerciantes. El clima de "división" creado por la propuesta de regular el aparcamiento en superficie es tal que la concejala del distrito, Teresa Porras, es clara al insistir en que sin la aceptación vecinal no habrá zona azul.

Sin descartar que a medio y largo plazo pueda recuperarse la intervención, la edil abunda en esta idea. "Con la oposición de los vecinos no habrá zona SARE en Cruz de Humilladero", vino a admitir la concejala, que no cierra la puerta a que la cuestión sea retomada más adelante, una vez se analicen una serie de actuaciones alternativas.

"Los que tienen que querer son los vecinos y los que viven ahí", expuso Porras al ser preguntada por si ella quiere esa medida. Al tiempo, insistió en que su objetivo es que haya "convivencia entre unos y otros y lo que no puedo dejar es que se rompa la convivencia por una cosa cómo esta". Por eso, "como hemos visto que hay una parte que no quiere ni en pruebas ni sin pruebas pues ya está, como somos personas demócratas y no imponemos nada... Hemos llegado a unos acuerdos con ellos y ya está".

"Como hay una parte que no quiere ni en pruebas ni sin pruebas pues ya está, como somos personas demócratas y no imponemos nada"

De acuerdo con el mensaje de la edil, "ahora mismo está descartada" la zona azul, a la espera de que avance el trabajo de la mesa de movilidad creada para mejorar las condiciones del barrio. La misma analizará, entre otras medidas, la modificación de las condiciones de explotación del aparcamiento de Cruz de Humilladero, con el objetivo de lograr un mayor uso y ocupación del mismo. A esto se sumará la creación de aparcamientos para bicicletas y motos.

Una muestra del rechazo de los vecinos fue dado a conocer ayer por el presidente de la Asociación de Vecinos Cooperación, Antonio Vega, en el marco de la Comisión de Ordenación del Territorio, donde fueron debatidas dos mociones sobre el SARE en Cruz de Humilladero. El representante vecinal dio a conocer el resultado de una consulta informativa vecinal realizada entre el 5 y el 13 de septiembre pasados. De un total de 1.353 participantes, 1.338 dicen estar en contra; solo 2 a favor.

"Estamos sorprendidos y muy molestos porque no es serio ni responsable que se pretenda por tercera vez imponer y de forma unilateral la zona azul", expuso Vega, quien consideró que el plan municipal busca "beneficiar únicamente a Smassa en perjuicio de los vecinos y comerciantes".

De la Torre se pronunció ayer tras el paso atrás dado por el Ayuntamiento. Lo hizo para insistir en que la zona azul "da un buen servicio en la ciudad" donde se ha puesto en marcha y consideró que en el caso de Cruz de Humilladero "quizá ha faltado más explicar que es a modo de prueba y no es nada definitivo".

Es la tercera ocasión en la que el equipo de gobierno tiene que rectificar y retrasar su implantación. A finales de 2018, y tras una reunión con los vecinos, De laTorre y la entonces edil de Movilidad Elvira Maeso tomaron la misma decisión tras las fuertes discrepancias a las que se tuvieron que enfrentar. El primer intento se produjo en 2016 y ahora el resultado ha sido, de momento, el mismo.