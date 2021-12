A punto de finalizar el año en el que las palabras clave bien podrían ser vacunas, incertidumbre, olas, restricciones, dosis, teletrabajo… es decir, toda la sinergia que la Covid19 ha sido capaz de articular, pretender hacer un balance desde el punto de vista territorial podría plantearse como grosero, si obviamos un común denominador que también afecta a los aspectos especiales: La vulnerabilidad, o riesgo que nosotros, el sistema o el territorio podamos sufrir frente a peligros inminentes, ya sean desastres naturales, desigualdades económicas, políticas, sociales, culturales o sanitarias. Nadie duda que en 2021 hemos sido más conscientes de nuestra vulnerabilidad que en los años precedentes. Y esto no ha terminado.

Así que desde el punto de vista territorial el año que termina tampoco ha ido a la zaga respecto a otros aspectos, y desde el principio, para que no nos anduviéramos con engaños y falsas expectativas. Si Filomena nos puso en nuestro sitio, el anticiclón subtropical africano que desde hace unos días nos afecta solo nos lo ha vuelto a recordar. El confinamiento, meses atrás, mostró lo inadecuado de las ciudades para albergar ciudadanos, con esos paseos marítimos dedicados con honor y gloria al trafico rodado, la anomalía Filomena nos señaló a las infraestructuras, y como la gestión de los riesgos se realiza bajo el amparo de Santa Bárbara, de la que solo nos acordamos cuando truena. Y así es como hemos sido también conscientes de forma progresiva de nuestra vulnerabilidad. A palos.

En nuestro entorno ambas anomalías meteorológicas no se han ensañado especialmente, salvo como presagio y epilogo de que algo este año en relación a la circulación general atmosférica iba a ser decididamente anormal. Pero ya lo había sido también el anterior, y ya saben eso de que cuando una anomalía se hace recurrente deja de serlo. Los ascensores de los edificios habrán sido testigos de estos breves comentarios vecinales, teniendo al tiempo y, en este caso, a la sequía o a la ola de calor anormal como principales temas de conversación. Ya no se trata de una anécdota en una provincia cuyo principal recurso procede del agua ya sea para el regadío, para el consumo urbano o para el turismo. Nueva reflexión en torno a nuestra vulnerabilidad. Seguimos teniendo un importante déficit de recursos hídricos como consecuencia de un exceso de demanda, basta con una ojeada al estado actual de los embalses, especialmente el de La Viñuela. Cuando dejemos de hablar de autovías del agua y otras soluciones inalcanzables es posible que nos podamos sentar y establecer un modelo territorial que compatibilice un uso racional de los recursos en vez de los consabidos brindis al sol que ya no convencen ni a quienes los promulgan. Hay ámbitos mediterráneos, como Palma de Mallorca, en donde están empezando a limitar a tres el numero de cruceros diarios admisibles en su puerto, determinando la capacidad de carga demográfica, mientras que aquí hablamos como si los recursos fuesen ilimitados. Y hay que repetirlo una y mil veces, porque son escasas las voces disonantes en este panorama de ensoñamiento, mediante el que estamos encantados de habernos conocido, y quizá los malagueños igual tendríamos que repensar el concepto buen tiempo, para converger en que determinadas temperaturas benignas en algunos días de los meses de invierno, como las que estamos constatando estos días, lejos de ser buen tiempo, son el presagio de algo mucho más problemático en el futuro, con el que debiéramos tener una mayor solidaridad generacional, por cierto.

Esta vulnerabilidad territorial requiere planificación adecuada, mediante estrategias de ordenación de los recursos territoriales basada en el uso razonable de los recursos, reequilibrio población-recursos, porque son muchas las situaciones que incuestionablemente derivan en una afección territorial. Peligros, riesgos y vulnerabilidad nos muestran hasta que punto estamos expuestos en nuestro entorno inmediato, la cantidad de elementos vulnerables sujetos a determinados peligros y que estos nos afecten.

En uno de los últimos Consejos de Gobierno, la Junta de Andalucía aprobó el Decreto Ley de simplificación administrativa, que si bien no tiene afección exclusiva territorial, dada la transversalidad del concepto, si repercutirá en algunos aspectos. Se hace hincapié en la GICA (Gestión Integrada de la Calidad Ambiental), para adecuar los niveles de protección de Andalucía a los del Estado. Además, se reducen los plazos y tiempo, eliminando la burocracia que, según decían, no aportaba protección ambiental. El territorio y su protección sigue siendo la asignatura pendiente, por lo que cabe esperar que la simplificación sea solo administrativa, y no se extienda a los sistemas de control inherentes a la sostenibilidad territorial, aunque el hecho de que se permita que los proyectos sometidos a Declaración de Impacto Ambiental no precisen Autorización Ambiental Unificada, puede suponer una vía de escape de control, con independencia de que pueda eliminar duplicidades y reducir el tiempo de tramitación. Si realmente hemos de estar atentos a su estricto cumplimiento no es debido a una desconfianza innata hacia la administración publica, sino porque somos conscientes del valor de nuestro patrimonio natural, pero también de su fragilidad, de su vulnerabilidad, y de los riesgos que le pueden acechar. En este Territorio Comanche no podemos permitirnos muchos mas lujos.

Y a mí solo me queda desearles un buen año 2022, ni mas ni menos, como señala la felicitación de la Academia Malagueña de Ciencias, Institución en la que me honra formar parte, también en su Junta de Gobierno. Digamos que lo suficientemente bueno como para que nos haga olvidar el que ya finaliza. Y ya saben del dicho, para atrás ni para tomar impulso…