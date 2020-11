Testimonio de un superviviente de Covid en Málaga: "El mayor miedo era pensar que iba a morir"

"Estuve 15 días en la UCI y, de esos, 10 en coma inducido. El mayor miedo era pensar que me iba a morir porque durante ese tiempo vi que lo hicieron seis personas. Me acuerdo perfectamente de sus caras y eso que no me podía mover". El testimonio es de uno de los 3.216 pacientes que en los últimos meses han sido hospitalizados en Málaga tras contagiarse de coronavirus.

El enfermo, en un video que ha sido difundido por la Junta de Andalucía, relata su experiencia para concienciar sobre la importancia de respetar las medidas de seguridad para evitar infectarse. En su caso, permaneció más de una semana intubado mientras los médicos le practicaban una traqueotomía porque no respondió como debiera al tratamiento que se le había administrado para luchar contra el virus. Así, recuerda cómo fue su estancia en el Hospital Regional de Málaga, donde, narra, despertó "de repente" con una traqueotomía, "lleno de tubos y sin entender lo que estaba ocurriendo".

De Cuidados Intensivos pasó a la quinta planta del área de infecciosos, donde debía mantenerse aislado. "Allí se pasa casi peor porque estás completamente solo en la habitación. Vienen a verte para limpiarte, cambiarte el tratamiento y darte de comer, mientras que en la UCI tienes 24 horas a enfermeros y auxiliares", recuerda el paciente.

Nunca pensó, asegura este paciente ya recuperado, "que le tocaría" a él. "Es peor que una lotería; te toca con más seguridad y, por desgracia, no solo a ti sino también a los que están a tu alrededor", explica.