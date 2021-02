Top peinados que rejuvenecen

En el mundo de la moda y la belleza todo es cuestión de estilo propio. Una misma prenda o maquillaje puede hacer que una mujer se vea espectacular, pero que, en cambio, otra sienta que no está demasiado favorecida, o que hay otras cosas que le sientan mejor. Con el maquillaje y la peluquería pasa exactamente lo mismo. Sin embargo, hay una serie de patrones que podemos observar para, entre todos ellos, decidir qué peinado encaja mejor con nosotras.

Las modas varían cada año. Este año, concretamente, es tendencia llevar el pelo liso estilo japonés, pero no todas lo tenemos así. De hecho, es muy común que incluso las mujeres con el pelo más liso tengan ondulaciones en las puntas, aunque sea por el simple roce del pelo con la ropa. Por suerte, para conseguir este resultado ya no es necesario utilizar las típicas planchar que acaban quemándonos y rompiéndonos el pelo a medida que las vamos usando, sino que ahora contamos con herramientas que nos permiten alisar nuestro pelo de manera rápida y sin dañarlo, sobretodo si nuestro pelo no es rizado del todo y no necesita que apliquemos tanto calor sobre él. Por ejemplo, podemos encontrar muchos modelos de cepillos alisadores que podremos elegir en función de nuestro tipo de pelo y nuestras necesidades.

Es importante que, a la hora de elegir peinado, tengamos en cuenta nuestro estilo de vida. De nada servirá que tengamos un look que esté muy en tendencia si luego no se adapta a nuestro día a día y no podemos mantenerlo, cuidarlo y dedicarle el tiempo que necesite para que luzca bien. Además, siempre debemos sentirnos cómodas, manteniendo nuestra personalidad a través de nuestro peinado, que siga visible esa esencia personal nuestra que nos hace únicas, y para ello es vital que conozcamos nuestra forma facial y lo que nos queda bien, aquello con lo que nos sentimos más “nosotras”.

Peinados que rejuvenecen a los 60

Por lo general, a partir de los 60 años ya tenemos muy claros nuestros gustos. Conocemos muy bien nuestro rostro, lo que queremos y lo que no, y tenemos muchas experiencias capilares acumuladas, unas excelentes y otras algo más desastrosas. Esto nos permite poder decidir con más seguridad y con base en épocas anteriores de nuestra vida qué es lo que mejor nos sienta. Así, muchas mujeres deciden apostar por peinados que ya han llevado y que saben que pueden dominarlos y que van a estar muy cómodas con ellos.

Sin embargo, hay un tipo de peinado que triunfa entre las mujeres de esta edad, y no es para menos: el corte pixie es muy práctico, afina nuestro rostro y resalta nuestras facciones. Para los pelos más lisos, resulta tan sencillo que solo tendrán que secar el pelo con secador y aplicar un spray de volumen o laca. Para los pelos algo más rizados, bastará con regular la temperatura del cepillo alisador y dar unas cuantas pasadas para que quede el pelo lacio, pero que, a la vez, se mantenga ese volumen que tenemos. Además, si nos dejamos flequillo nos restará más años.

Para las mujeres más atrevidas hay una variante: el pixie pero rapado a los lados. Dejando la parte superior con bastante pelo y los lados muy cortos, obtendremos un look con mucho carácter y cargado de personalidad.

Peinados que rejuvenecen a los 50

A partir de los 50 normalmente nuestros hijos ya son mayores y entramos en una nueva etapa en la que nos queremos dedicar más tiempo a nosotras mismas y vernos más jóvenes que nunca. Un corte bob es una apuesta segura, ya que mantendremos el pelo un poco largo, pero a la vez será cómodo de peinar. Además, admite distintas longitudes y al ser desigual (más corto por detrás que por delante) te dará un look casual y fresco.

El corte shag es también una buena opción: con la misma longitud que con el corte bob, podemos aprovechar si nuestro pelo es rizado para darle a nuestra imagen ese aire más desenfadado y con volumen.

Cómo hacer peinados fáciles

La clave para conseguir el look que quieres es que conozcas tu tipo de pelo y tengas siempre a mano las herramientas necesarias para sacarle todo el partido posible. Por ejemplo, si tu pelo es completamente liso, te vendrá genial utilizar sprays de sal o laca para darle más volumen y crear movimiento. Además, el cabello liso admite prácticamente cualquier tipo de peinado, así que con unas horquillas y gomas puedes crear looks muy rompedores.

En cambio, si tu pelo es rizado, no te obsesiones con alisarlo: poténcialo. Utiliza cremas y sprays para rizos, gominas y espumas, y apuesta por el método curly que tan de moda está.

Sea cual sea tu tipo de cabello, hay miles de opciones para ti. El secreto está en ir probando todas las que te interesen y, en la que menos te lo esperes, encontrarás tu look perfecto.