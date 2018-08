Toreo caro de Fortes en la despedida de Padilla

Después de varios días remendando los carteles, La Malagueta podía volver a respirar con tranquilidad al ver una corrida de toros completa. Tampoco había sido demasiado el suspiro. Lo cierto fue que el cartel atrajo a un importante número de espectadores (casi tres cuartos de plaza) que encontraban en los protagonistas algún motivo para la ilusión. Padilla decía adiós a Málaga; Talavante, enfrentado con el sistema cual ideólogo revolucionado. Pero de verdad. Y en Fortes que, lejos del gentilicio, la afición encuentra una razón de orgullo que justifique los ay y los olé indistintamente con el placer que se siente al decir: "Es de Málaga". Más allá de eso, el diestro de Jerez dijo adiós, Fortes justificó su porqué y Talavante solo pudo quedarse en lamentos en forma de chillidos.

A Padilla le vitorearon con fuerza al romper el paseíllo. Él solo se fue al centro del ruedo para bañarse en un mar de ovaciones capitaneado por ondeadas banderas piratas. Aparecerían más durante la tarde. Al astifino de Cuvillo le dio bien a la verónica. No lo banderilleó pero no pasa nada. Para quien estuviera, ahí queda la gran lidia de Mambrú. Con la muleta planteó una faena bien estructurada en la que compaginó sendos estilos. De las tandas en redondo -aguantando algunas embestidas de difícil comprensión- hasta los característicos pases de pecho de rodilla. Hizo uso de ambas manos y finalmente le pudo con la izquierda. Los banderilleros, desde el burladero de los hombres de plata, le reconfortaban tras el pinchazo: "Qué grande eres y qué bien has estado con el toro", decían. El animal vendió cara su muerte tras el pinchazo y acabó dando una vuelta al ruedo. El cuarto fue un bravísimo astifino al que lanceó por largas cambiadas de rodillas. Justo Jaén efectúo una gran pelea en varas y, esta vez sí, optó por tomar los palos exornados con la bandera de su tierra. Contó con la complicidad de Dani Duarte con el capote y, tras fallar con el par al violín, colocó un cuarto sobre el astado. La plaza se puso en pie. La faena fue de menos a más, tuviendo que enfrentarse a la casta de Ponderoso -de justicia que quede escrito el nombre- para ir subiendo los decibelios poco a poco. Anexó su concepto a la energía del toro y acabó rematando una faena con alternancia de martinetes, molinetes, circulares... Y las dos rodillas a tierra sin muleta con el chalequillo desabrochado. Fue metáfora viva de un corazón abierto a la afición. Mató bien y la gente le pidió con mucha fuerza las dos orejas, que aunque la faena no lo valiese, hoy La Malagueta juzgaba una trayectoria de 25 años. La bronca, para el palco tras dos vueltas al ruedo.

Talavante se ha caído del circuito igual que su flequillo de la melena. Injusticia propia de una estructura putrefacta. Nadie duda de lo gran torero que es y del móvil por el que está aplazado. Sin embargo eso no quita que estuviera mal de muleta y espada, especialmente la segunda, ante el peor lote del festejo. Algo de capote como algo fue lo que se vio con la mano izquierda. Con el estoque, un viacrucis. 7 entradas en el primero y 8 en el segundo. Total: 15 estaciones y un padrenuestro al acabar. Pese a esto, mil veces firmaría una bronca por la espada a una como la de El Juli.

Fortes ha entrado en una fase de evolución en la que no hay fantasmas de por medios. El confesionario del malagueño ha redimido sus pecados para poner el valor al servicio del toreo. ¡Y qué toreo! De capa, excelente en los dos, especialmente en el sexto, algo eclipsado por una pelea en el tendido 1 -como los antiguos-. Al primero lo recibió con la muleta de rodillas, con el cáncamo del palillo arañando el albero. Toreó roto, encajado. Con el alma. Los naturales a cámara lenta y enroscados a la cintura. Y la espada que no entró. Le salvó el capote de Raúl Ruiz tras el susto al entrar a matar. Acabó dando la vuelta al ruedo mientras Miraflores hacía sonar la música. En el que cerraba plaza, un colorado gordo y rajado pero con transmisión, le pegó 6 carteles de toros en forma de fotograma para empezar. Luego anduvo relajado hasta la saciedad, olvidándose del cuerpo, como si únicamente existiera el delirio vivo del toreo más profundo. Con la espada bajó a la tierra y tuvo que hacer frente a dos bajonazos Dio la vuelta al ruedo dejando en el esportón unas dudas olvidadas. En la despedida de la terna, dos sonoras ovaciones -cada una con un motivo- y sendas broncas.