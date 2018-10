De la Torre avala que Bendodo repita como candidato a la Diputación

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró ayer la gestión realizada por Elías Bendodo al frente de la Diputación provincial, recordando que hace "semanas o meses atrás" ya venía replanteándose la posibilidad de volver a optar a presidir la institución supramunicipal, lo que el regidor consideró "una línea acertada". De la Torre, tras ser cuestionado por el hecho de que alcaldes y portavoces del PP en municipios de menos de 20.000 habitantes demandasen que Bendodo sea de nuevo el candidato a presidir la institución supramunicipal, habló de que el propio Bendodo ya abrió "un tiempo de reflexión" sobre esta posibilidad, lo que chocaría con su compromiso de no mantenerse más de dos mandatos.

"Creo que la gestión de Elías Bendodo ha estado muy bien en Diputación y con esa experiencia puede seguir dando muy buen servicio a la provincia de Málaga, dentro de la cual está la ciudad", dijo el alcalde, que añadió: "nos interesa muchísimo que la Diputación sea bien gestionada por muchas razones". En cuanto a si Bendodo irá de número dos en la lista a las municipales de 2019 para la capital de la Costa del Sol, que encabeza el propio De la Torre, éste volvió a eludir una respuesta concreta, señalando que corresponderá al comité electoral de la formación.

Otra de las voces que ayer públicamente rompió una lanza en favor de Bendodo fue la parlamentaria andaluza por el PP Esperanza Oña, una de las referentes de la candidatura de Pablo Casado en el pasado proceso de primarias a la Presidencia nacional del PP. Cabe recordar que Bendodo apoyó abiertamente la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría. A pesar de ello, la ex alcaldesa de Fuengirola consideró "lógico" el apoyo trasladado por alcaldes y portavoces populares para que Bendodo vuelva a ser candidato para presidir la Diputación tras las municipales de 2019. A su juicio, la presencia del también presidente provincial del PP "no se cuestiona", así como su "cercanía, que ha sido permanente". "Es la primera vez que hay una Diputación que sabemos en qué invierte, que sabemos para qué sirve, no se plantearía nadie si es útil o inútil y vemos una gestión magnífica de los ingresos porque se beneficia al cien por cien de la provincia de Málaga", dijo.

"La Diputación, que es como el ayuntamiento de todos, se acuerda de todos, su presencia, ayuda y colaboración ha funcionado perfectamente", apostilló, al tiempo que reiteró que le parece "lógica" la petición de los dirigentes 'populares': "Es lo lógico después de lo que han podido comprobar".