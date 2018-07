De la Torre pide a la Junta un informe sobre las dos ubicaciones para el nuevo hospital

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha considerado "bueno" que la Junta de Andalucía elabore un informe que incluya las ventajas e inconvenientes de las dos ubicaciones posibles para el tercer hospital de la capital malagueña: al norte del Materno Infantil y en los aparcamientos del Hospital Civil, ambos terrenos propiedad de la Diputación de Málaga. Así lo ha precisado este miércoles tras ser cuestionado por los periodistas, añadiendo que el ex consejero de Salud José Luis García de Arboleya, que dirige el equipo de expertos sobre el nuevo hospital, priorizaba los terrenos al norte del Materno, donde se ubican actualmente una serie de servicios, dependientes de la institución provincial, como el centro de innovación social La Noria, la Casa Ronald McDonald, el centro para discapacitados Virgen de la Esperanza o el colegio Montessori que, ha recordado De la Torre, habría que reubicar.

El regidor ha vuelto a mostrar su disposición a buscar suelo para dichos servicios si los terrenos tras el Materno fueran los elegidos por la Junta, pero ha recordado el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) en el que se especifica como más idóneos los terrenos del Civil por los problemas de tráfico o los servicios que se prestan en la superficie tras el Hospital infantil de la capital y que habría que trasladar.

Por ello, ha invitado al Gobierno andaluz a plasmar en un papel las ventajas e inconvenientes de ambas ubicaciones y ha señalado que a nivel político, por el momento, no se ha producido ningún acercamiento sobre el nuevo hospital pero sí a nivel técnico. "Estamos encantados de que haya más -reuniones- entre nuestros arquitectos y los de la Junta con opinión de los de la Diputación para ver el espacio más idóneo", ha reiterado.

De la Torre ha enlazado este asunto con el metro, previsto por la Junta en superficie, hasta el Hospital Civil, insistiendo en que las consejerías de Salud y Fomento deberían abordar si no sería mejor que este transporte sea soterrado, como viene defendiendo el propio alcalde y en lo que ha insistido este miércoles.

"Siempre estoy abierto al diálogo pero lo del hospital es un argumento más, preguntarse si no vale la pena hacer el esfuerzo de soterrarlo con apoyo del Ministerio, y ahora teóricamente -a la Junta- le debe ser más fácil buscar acuerdos para una solución más ambiciosa que no cree más problemas de tráfico que el hospital puede generar", ha manifestado.

El "argumento" del nuevo hospital en la zona es "sólido" para que las consejerías implicadas, ha dicho De la Torre, piensen "en qué medida es mejor cambiar una fórmula más respetuosa con el proyecto del hospital, que se respeten las líneas de la EMT", etcétera.

"Es cuestión de ver una serie de factores a tener en cuenta y se respetaría la línea planteada, sólo que iría soterrada, pero estoy abierto a hablar", ha subrayado el alcalde de Málaga, quien ha incidido en que está "siempre abierto al diálogo para buscar lo mejor para Málaga".

Sobre las obras del tramo Renfe-Guadalmedina del metro de Málaga, que permitirán retomar los trabajos bajo la avenida de Andalucía, que llevan paradas tres años y acumulan un retraso de ocho, el alcalde ha confiado en que empiecen pronto y "se rompa el parón de tantos años en esa zona que afecta y ha afectado de manera muy negativa a la vida de la ciudad".

"El arranque de obras en el tramo de Vialia al río es lo que más preocupa", ha dicho, añadiendo que se han cambiado las barreras de seguridad o 'newjerseys' para llevar a cabo los desvíos de tráfico: "No se si puede tener un sentido positivo de que empiezan las obras o de que los ponen nuevos para que las obras aguanten más años". La Junta prevé que estos trabajos del tramo pendiente, adjudicadas recientemente por 27,6 millones de euros, se prolonguen 19 meses y medio y se inicien este mismo verano.

PLUSVALÍAS

Por otro lado, cuestionado por las sentencias que condenan al Ayuntamiento de Málaga a devolver 2,1 millones de euros por el cobro indebido de plusvalías, que aún no son firmes, el alcalde ha hecho hincapié en que no todas son por plusvalías sino que hay por otros factores, siendo "la mayor parte de empresas, no de personas físicas".

Pese a ello, De la Torre ha afirmado que "merecen respeto" y que dos de las sentencias son las que suman la cantidad más importante del total. El alcalde ha recordado que el equipo de gobierno del PP dejó de cobrar por este motivo tras una sentencia de junio de 2017 e incluso se han hecho "las provisiones y previsiones presupuestarias", dejando de ingresar al respecto durante el pasado ejercicio entre cinco y seis millones de euros.

"No es un factor que nos pille de sorpresa. Somos el primer ayuntamiento de España en ir en esa línea de dejar de cobrar a partir de la sentencia", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el Congreso de los Diputados está abordando un cambio normativo y que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la que debe liderar este asunto y plantear al Gobierno que los consistorios reciban compensaciones, como ocurrió en su día con la supresión del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) durante el Gobierno 'popular' de José María Aznar.

Lo que ha incidido De la Torre es que el Ayuntamiento de Málaga ha adoptado medidas de provisión presupuestaria "para no contar en el presupuesto de 2018 con esos ingresos", aclarando, no obstante, que las sentencias condenatorias no son firmes, "excepto una o dos por algo mas de 71.000 euros".

A su juicio, "lo lógico y natural es que la FEMP sea quien estudie, lidere y plantee soluciones y el diálogo con el Gobierno". "Es un tema abierto y lo que sí nos corresponde es ser prudentes, no olvidarnos del tema, no prever esos ingresos por plusvalía para adaptarnos a lo que puede pasar y estando atento al debate legislativo y a la negociación de la FEMP con el Gobierno", ha finalizado Francisco de la Torre.