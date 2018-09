De la Torre asegura que la pelea del fin de semana "no es habitual"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quiso dejar ayer claro que la pelea ocurrida este pasado fin de semana en el centro, en la que fueron detenidas varias personas, "no es habitual", advirtiendo de que "quien haya dicho que eso pasa todos los días falta a la verdad", por lo que "miente". "Eso felizmente no pasa todos los días". "Es un caso aislado", incidió De la Torre, añadiendo, no obstante, que estarán "muy atentos para que eso no vuelva a pasar". En este punto, apostó por "hacer una política educativa y de responsabilidad de los propietarios de los bares y terrazas", para evitar que se concentre más gente de la que cabe y "sepan que cuando eso pasa se crea una situación incómoda que genera ruidos".

Además, comentó que hay que "educar a la gente en que hablemos de una manera más serena". "Entramos en un círculo vicioso de que cuando más ruido en el entorno, más gritamos para que se nos oiga", aseguró, añadiendo que hay educar desde la infancia. En este sentido, afirmó que, quizá, también se debería "insonorizar mejor" los centros educativos ya que, quizá, los "chicos tienen que gritar mucho para que se oiga por el profesor".

Por ello, abogó por la educación, ya que "todos debemos de entender que es una norma elemental de cortesía el no hacer un ruido que molesta a los demás".