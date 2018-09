De la Torre convoca un Pleno por el caso urbanístico forzado por el PSOE

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, anunció ayer en su cuenta de Twitter (@pacodelatorrep) que se convocará el próximo 27 de septiembre pleno extraordinario y urgente relativo a las sesiones de comisión de investigación de infracciones urbanísticas, tras la petición del grupo municipal socialista. El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, solicitó la convocatoria de pleno para que el regidor "dé la cara" y comparezca con el objetivo de dar explicaciones sobre lo declarado por dos técnicos de Urbanismo, que denunciaron supuestas injerencias por parte de los concejales del PP Francisco Pomares y Teresa Porras. Pérez instó a De la Torre a "que no se esconda" porque quiere que no solo dé explicaciones a los partidos, sino "también a la ciudadanía", subrayó.

Los socialistas se sumaron a la petición del grupo municipal Málaga para la Gente y aseguraron que se presentará una moción para pedir el cese de los concejales implicados y el actual gerente de Urbanismo, José Cardador.

Junto a ello, Pérez informó de que quiere que sea el pleno del Ayuntamiento quien eleve al Ministerio Fiscal las actas para que se investiguen los hechos, y que no sea por parte de los grupos políticos de manera independiente, como hizo ayer Ciudadanos. Por su parte, Porras se defendió ayer ante las acusaciones de "injerencia política" en el trabajo de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo durante la comisión que investiga los expedientes de infracción urbanística. "No tengo nada que decir en ese aspecto", precisó, agregando en su defensa que "mi trabajo está refrendado a pie de calle, y es donde seguiré trabajando".

Según argumentó, estas declaraciones por parte de la ex jefa de Disciplina Urbanística, Teresa Domingo, y el ex jefe de Infracciones, Alberto Íñiguez, son propias de la precampaña electoral: "Estamos en elecciones, hay que hacer ruido", apuntó. Parte de este ruido también sería la solicitud de Ciudadanos al Ministerio Público para que inicie una investigación sobre estas declaraciones. En este sentido, Porras agregó que "llevar a las cosas a la Fiscalía también es hacer ruido".

También tuvo palabras para el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Juan Cassá, que es el grupo municipal que preside la comisión de investigación. "Me ha sorprendido que el señor de Ciudadanos, el señor Cassá, se ha desenmascarado, se ha quitado la máscara que llevaba desde hace tres años", criticó, añadiendo que el movimiento de la formación naranja "demuestra que es otro político más". Pese a todo, la edil aseguró que "estoy muy tranquila en ese aspecto" y que "no tengo nada más que decir". Domingo afirmó el martes durante la comisión que hubo una "injerencia política" que empieza en 2013 "con la llegada de concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares, y José Cardador como gerente" en Urbanismo, y que fue "progresiva". También argumentó que fue cesada porque "no quería prevaricar" y durante su intervención habló de que los responsables políticos querían un "urbanismo a la carta".