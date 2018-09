De la Torre no declarará en la comisión sobre Urbanismo

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, había sido citado a la tercera sesión de la comisión de investigación sobre los expedientes urbanísticos realizados por la Gerencia de Urbanismo entre 2006 y 2016 que se celebrará el martes. Sin embargo, fuentes municipales aseguraron ayer que el alcalde no asistirá y que ha delegado la comparecencia en el gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador, "por entender que se trata de un asunto estrictamente técnico".

La polémica saltó cuando Teresa Domingo, ex jefa del departamento de Urbanismo que fue cesada en noviembre de 2014, denunció que había un centenar de expedientes abiertos con infracciones a propietarios de inmuebles en la urbanización Villas de Arenal que no se habían ejecutado. Domingo aseguró que había habido presiones políticas y que se querían dilatar en el tiempo esos expedientes para que no se llegara a nada.

Este martes está prevista la asistencia de la propia Teresa Domingo a la comisión de investigación así como la de Alberto Íñiguez, que fue jefe de sección del departamento de infracciones y que también fue cesado de su puesto. El PSOE exigió la presencia de Francisco de la Torre, pero éste ha delegado en Cardador.