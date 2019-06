De la Torre no ve lógica la subida propuesta para la asignación a grupos políticos

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha explicado que no ve lógica la cantidad que los grupos de la oposición han propuesto para incrementar la asignación a los grupos políticos del Ayuntamiento para compensar la pérdida del personal de confianza de los mismos después de un informe del secretario general del Consistorio en el que señala que el personal eventual -cargos de confianza- tiene que ser para labores del equipo de gobierno y que los que están en los grupos políticos no pueden estar calificados como tal y no pueden, por tanto, venir por esa vía.

Así se ha referido el regidor al debate y la discrepancia en la junta de portavoces, en la que, entre otros asuntos se aborda la subida de sueldos de concejales y el consensuar un incremento para la asignación a los grupos políticos.

A juicio de De la Torre, hay una petición de incremento de asignación "muy fuerte" por parte de los grupos de la oposición que, ha dicho, no le parece "lógica; es no natural". "En ese tema estamos, esa es la cuestión", ha remarcado.

De la Torre, que ha incidido en la importancia de la labor de control de la oposición y "el control completo" que han llevado a cabo en el anterior mandato, ha incidido en que según el informe del secretario general "no puede haber personal eventual, limitado a 34 en la Corporación, dedicado a trabajar en los grupos", ya que "no se considera que eso es estructura de gobierno".

Es más, ha dicho que no es un tema de cantidad sino "de concepto, es que es nulo. Es una palabra clara y rotunda, eso lo tenemos que tener en cuenta".

Por ello, llegados a este punto, "parece más natural, claro legalmente, que se satisfagan las necesidades de los grupos de la oposición vía la asignación a grupos".

"Están abiertos los grupos a que sea así pero plantean unas cantidades que no es el coste de una persona sino bastante más de una", ha advertido De la Torre, que también ha recordado que es verdad que en la anterior Corporación las cantidades a los grupos "se bajaron y se ha ido reduciendo en etapas de crisis".

Por ello, De la Torre ha incidido en que "la cuestión es ponernos de acuerdo en una cifra que sea lógica", asegurando que la cantidad que ha puesto la oposición sobre la mesa "me parece bastante más alta de la que correspondería a una persona, que es la que pierden".

Asimismo, el alcalde ha detallado que "con los medios actuales se ha trabajado bien", asegurando que "es verdad que tenían una persona, además de la asignación que había, y la cuestión es qué cantidad debemos subir ahí para compensar de una manera elegante, por nuestra parte, como es natural, y tengan el máximo consenso para que puedan hacer su trabajo bien".