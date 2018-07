De la Torre abre una minicrisis en el PP de Málaga por su apoyo a Santamaría

El mensaje de unidad que tanto reclama Pablo Casado, recientemente elegido nuevo presidente del Partido Popular, no cala en Málaga. Así lo dejó patente ayer el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, quien criticó el posicionamiento y apoyo mostrado desde la organización provincial de la formación popular a la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría.

A pesar de asegurar que "lo importante es que del congreso se salga cohesionado", De la Torre volvió a cuestionar la postura del presidente de los populares malgueños, Elías Bendodo, al afirmar que "es posible" que el PP "no haya hecho el mismo esfuerzo para todos los candidatos y no facilitase las cosas como sí se hizo con Soraya Sáenz de Santamaría". Con esto, se abre nuevamente una minicrisis en el partido a nivel local, además de un nuevo capítulo de discrepancias y desacuerdos en las por momentos tensa relación es entre Bendodo y De la Torre.

Este último incidió ayer en que cada una de las distintas organizaciones provinciales deberían haber realizado un esfuerzo "para que los militantes se sintieran en libertad de votar y que tuvieran la oportunidad de oír los argumentos de cada uno de los candidatos", dándole a cada uno de ellos el mismo apoyo. Al respecto, explicó que aunque no ha estado en el detalle de las respectivas campañas, "igual los otros candidatos no encontraron la misma colaboración". "No tengo datos, pero da la impresión de que no ha sido totalmente igual", apostilló. Tras estas declaraciones, fuentes cercanas a Bendodo rehusaron realizar ninguna declaración al respecto como respuesta a las afirmaciones de De la Torre.

Desde un primer momento, en un Foro Joly, Bendodo mostró todo su apoyo a Santamaría. De hecho, fue clave en el equipo de la ex vicepresidenta, hasta llegar al punto de aparecer el jueves pasado en la fotografía de la comida del núcleo duro de Santamaría.

Por su parte, la postura del alcalde varió conforme el desarrollo de las primarias. En un primer momento, De la Torre se alineó con María Dolores de Cospedal, algo que Bendodo replicó al día siguiente con un escueto y significativo "a mí ya no me sorprende nada". Tras los resultados de la primera vuelta, en los que la ex ministra de Defensa no consiguió los votos necesarios para pasar a la segunda y definitiva vuelta, De la Torre se inclinó por Casado. En cualquier caso, el alcalde se desmarcó de la postura de la dirección provincial del partido, demostrando con su apoyo que es un verso libre dentro del PP de Málaga. Tras la victoria de Casado, Bendodo publicó en su cuenta de Twitter un mensaje conciliador en el que felicitaba al nuevo presidente del PP y ofrecía su colaboración "para afrontar esta nueva etapa de ilusión y confianza en el futuro".

Por su parte, De la Torre, respecto a la elección de Casado, aseguró que "siempre es agradable que lo que tú apoyas gane y confío en que hará una buena labor". La semana del alcalde comenzó no solo con críticas a la dirección provincial del partido, sino también a la autonómica, al considerar que deberían transmitir unos mensajes que ilusionen "más y mejor" en la comunidad andaluza. En relación a esto, afirmó que desde hace décadas él aboga por convertir la mejora de la educación como "un gran tema de mensaje electoral y político".

A preguntas sobre la idoneidad de Juanma Moreno como presidente regional del PP, De la Torre echó balones fuera y no quiso entrar en comparaciones, limitándose a señalar que "es el candidato que hay y lo que tenemos que hacer todos es procurar que ese candidato trate de conseguir el mejor resultado posible".