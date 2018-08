De la Torre valora como "positivo" el cambio de recorrido

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, valoró como "un cambio en positivo" el nuevo recorrido oficial de las procesiones de Semana Santa aprobado por la Agrupación de Cofradías en sesión de junta de gobierno. El regidor indicó que deben "ver cómo viene con ese refrendo de la gran mayoría de las cofradías y, en detalle, también tratar de perfeccionarlo en las áreas respectivas" municipalescon las que el Consistorio interviene en esas fechas.

De la Torre afirmó que están "abiertos a dialogar, pero el avance global me parece positivo", y aplaudió el consenso cofrade en relación con el nuevo recorrido oficial. Entre otros, el regidor aludió al mayor número de espacios libres para que el público pueda ver los desfiles procesionales en el recorrido oficial sin tener abono, afirmando, además, que no hay un crecimiento de las sillas de abono por lo que "no hay un planteamiento recaudatorio" por parte de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa.

El alcalde indicó que no se talarán los naranjos de calle Postigo de los Abades

Con respecto a la tribuna principal de la plaza de la Constitución, De la Torre indicó que la anterior tenía un tamaño "demasiado grande" y aplaudió la reducción de la misma en dos tercios de su capacidad". En este punto, el alcalde se refirió a la rampa de Postigo de los Abades para poder acceder a la puerta de esa zona de la Catedral y hacer el recorrido interno por el templo, para que esta fuera compatible con los naranjos que hay plantados cuando se hizo la mejora de la calle. "Al principio había necesidad de mover los naranjos y eso no me parecía conveniente. Lo veremos y trataremos de que entre los naranjos y el espacio de la fachada donde estaba la antigua Telefónica pueda haber sitio, que creo que lo hay, para el paso de algún trono", explicó.

Respecto a las nuevas tribunas que se instalarán en la plaza de la Marina, que formará parte del nuevo recorrido oficial, De la Torre explicó que serán móviles para "normalizar el tráfico en esa zona tan especial y crítica de la ciudad".