Trabajadores del SAS prevén una huelga en otoño para exigir mejoras

Hubo movilizaciones en julio pasado en la sanidad pública y se intensificarán en otoño. De las concentraciones previas a las vacaciones se pasará a paros parciales e incluso hasta la huelga. Es la advertencia que lanzan varios sindicatos para conseguir, entre otras, tres reivindicaciones: una mayor compensación por el esfuerzo realizado durante los meses de la pandemia, el desbloqueo de la carrera profesional para todas las categorías y la posibilidad de promoción de los auxiliares administrativos.

UGT, CSIF y CCOO ya protagonizaron protestas a las puertas de los hospitales a comienzos del verano en toda Andalucía. Tras las vacaciones, el Sindicato de Enfermería (Satse), también amenaza con movilizaciones. “Si el Servicio Andaluz de Salud no modifica sus planteamientos, la huelga será una realidad”, advierte el secretario provincial de Satse, Juan José Sánchez.

A principios de julio, los sindicatos se levantaron de la mesa porque consideraron que las propuestas del Servicio Andaluz de Salud (SAS) eran “migajas”. El Consejo de Gobierno andaluz aprobó hace un par de semanas una partida de 73 millones de euros para una compensación por la pandemia de 622 euros de media. “Pero esa es la media y no hay un reparto razonable”, opina el secretario provincial de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval.

El representante de Satse, por su parte, afirma que “no ha habido un acuerdo con el SAS, sino que ha sido una imposición”. También consideran claramente insuficiente los cuatro días de vacaciones adicionales que se les concede a los profesionales por el trabajo realizado contra la Covid 19. “Es poco y llega tarde”, opina Sánchez.

UGT, CCOO, CSIF y Satse avanzan que harán movilizaciones tras las vacaciones

Sandoval advierte: “No descartamos los paros, pero aún no hay un calendario porque queremos negociar y llegar a un acuerdo”. Pero si no es posible ese consenso, se intensificarán las movilizaciones porque el representante de UGT sostiene que la propuesta del SAS “discrimina al 60% de los trabajadores”. Desde Satse se critica, por ejemplo, que mientras la gratificación por la pandemia equivale al 20% del salario base, en el caso de las agencias sanitarias, la compensación se rebaja al 10%, lo que en el caso de Málaga afecta al personal del Hospital Costa del Sol.

Sandoval plantea otra de las reivindicaciones: la promoción de los auxiliares administrativos. Asegura que al final hacen la misma tarea que los administrativos, pero cobran menos. “El SAS contrata auxiliares administrativos, que son más baratos” –denuncia– y luego se estancan en ese nivel.

Respecto a la carrera profesional –que es un complemento que supone un pago mensual que varía según la categoría–, los sindicatos sostienen que salvo para médicos y enfermeros, está prácticamente bloqueada para los demás empleados de la sanidad pública. Sánchez apunta que Andalucía tiene en este concepto “las retribuciones más bajas del Estado y las más difíciles de conseguir”.