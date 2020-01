Turismo Costa del Sol presenta su oferta de congresos y reuniones a profesionales de Francia, Bélgica y Suiza

Turismo Costa del Sol ha mostrado su oferta MICE a 35 profesionales del segmento de congresos y reuniones de Francia, Bélgica y Suiza durante su participación en el foro profesional Meet and Com Sevilla. La acción tuvo lugar en diciembre y fue organizada por la empresa Meet and Com, Andalucía Business Meetings.

En concreto, se trata del primer evento en España de Meet and Com, a través del Convention Bureau de Sevilla, que se ha celebrado en el Hotel Barceló Renacimiento de la ciudad andaluza.

Turismo Costa del Sol ha mantenido una docena de citas con agencias de eventos francesas. Cada una de las agencias recibió un USB con una presentación del destino MICE Costa del Sol en francés, un catálogo MICE y un ebook de espacios singulares, han explicado desde Turismo Costa del Sol a través de un comunicado.

La consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Margarita del Cid, ha señalado que con este evento se ha pretendido "conectar con profesionales tanto franceses como internacionales y presentarles la amplia oferta del destino en el segmento MICE".

Meet and Com es un foro profesional del segmento de congresos y reuniones en el que la entidad ha participado con un formato de citas preestablecidas y programa de Networking. La consejera delegada ha destacado que "los principales objetivos de esta acción han sido poner el foco en el mercado francés, así como seguir posicionando el destino Costa del Sol en el segmento MICE".

Durante las dos jornadas que duró el evento, un total de nueve empresas de Málaga acompañaron a la entidad: Holidayworld MICE & Golf, Destination España Meetings & Incentives, Quantum Corporate Indigo DMC, Gran Hotel Miramar, Experience Box Málaga, IPV Palace & SPA hotel, Eventworks Macia Hoteles (Málaga, Sevilla, Granada, Córdoba), Meliá Hoteles e Iberostar.

Este Meet and Com se ha celebrado en el Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla, y entre las actividades en las que participó Turismo Costa del Sol se encuentran un almuerzo entre expositores y profesionales, varias reuniones de negocios y citas preestablecidas, reuniones inversas, talleres entre expositores, y una cena en el cortijo El Esparragal entre instituciones, expositores y Hosted Buyers.

"El balance de esta acción ha sido muy positivo, ya que hemos tenido una excelente oportunidad de presentarles la oferta del destino y los servicios de los que disponemos a profesionales de importantes países como Francia, Bélgica y Suiza", ha señalado Del Cid.

A su vez, los organizadores del evento Meet and Com han transmitido a Turismo Costa del Sol su gran interés por organizar esta acción en la provincia de Málaga. En concreto, han destacado que el destino se ha situado en el top cinco de los mejores destinos nacionales de turismo de reuniones tras Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla. Cuenta con 144 hoteles con infraestructuras de reuniones y eventos que representan el 43 por ciento de la oferta global de la provincia de 3,4 y 5 estrellas y 555 salas capaces de acoger a 67.000 personas en capacidad de teatro.

La entidad sigue apostando fuerte por el segmento de congresos y reuniones a través de su participación en este tipo de eventos, foros y jornadas profesionales, como lo ha demostrado durante todo el pasado año. Y es que el segmento MICE tuvo un presupuesto de 324.000 euros durante 2019.

Entre las acciones realizadas, Turismo Costa del Sol ha participado en M&I Forum Portugal; IMEX Frankfurt; IBTM Américas en México; IMEX América en Las Vegas; IBTM World en Barcelona, M&I Forum en Tenerife; así como en eventos MICE en Londres y Alemania. A todo esto, hay que sumar las visitas puerta a puerta y los viajes de familiarización organizados por la entidad a lo largo de todo el año dirigidos también a este segmento.