UGT y CCOO dicen que los sanitarios no "incumplían nada" y muestran su apoyo tras el brote en el Regional de Málaga

UGT ha incidido este martes tras declararse un brote de COVID-19 que afecta a sanitarios, en su mayoría de la UCI del Hospital Regional de Málaga, que "no estaban incumpliendo nada", tras conocerse que hace unos días se celebró una comida de Navidad entre los profesionales; de igual modo, CCOO ha mostrado "apoyo incondicional y solidario" a todos los sanitarios afectados, que según los últimos datos aportados por Salud Pública, el número es de 68.

Así, Carlos Bueno, secretario de la sección sindical de UGT en el Hospital Regional de Málaga, en una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, ha explicado que, actualmente, "serían 78 los contagiados" y ha apuntado a que "hay problemas para cubrir, porque también hay problemas para contratar", recordando que "cuando había que renovar los contratos el consejero dijo que no hacían falta y 600 enfermeros se nos fueron a Barcelona, y ahora no se pueden contratar".

Ante ello, ha explicado, lo que están haciendo "es movilizar a gente de otros servicios y procurar que los que están aquí sean buenos, que lo están siendo, y que doblen", aludiendo a que se tira de "la buena voluntad" de los profesionales.

Cuestionado, en concreto, por la celebración de la comida de Navidad, y tras recordar que siempre "hay que tener mucha precaución todavía, que el virus sigue aquí", ha señalado que se organizó por el personal de UCI "como todos hacemos -en estas fechas-, organizamos comidas, como todos hacemos. Además, ellos fueron muy precavidos se hicieron el test de antígenos".

Ha aludido, de igual modo, a que no se puede precisar dónde se produjo el contagio, "por allí habría alguien o donde se haya producido el contagio, que tampoco se puede precisar con certeza, habría alguien contagiado, asintomático y se pasa de uno a otro". Eso sí, ha dejado claro que "no tenemos restricciones ninguna, realmente no están incumpliendo nada. Se hicieron sus test antes de ir, y cumplieron con las medidas...".

Asimismo, cuestionado, además de por esa comida si podría también estar el contagio en unas oposiciones en las que algunos coincidieron, ha añadido que a las mismas "fueron muchísimos enfermeros, pero las medidas de seguridad eran las idóneas y las correctas". "No hubo aglomeraciones, todos con mascarillas, incluso, estando en la puerta esperando para que abrieran. Las medidas de seguridad eran las que debían ser", ha abundado.

CCOO muestra apoyo a los contagiados

Por su parte, el Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Málaga ha manifestado que aún sin haberse concluido -casi ni iniciado el obligado rastreo- el origen del contagio, "algunos medios de comunicación ya han criminalizado a los profesionales sanitarios imputando el mismo a la celebración de una comida de Navidad del servicio que tuvo lugar, efectivamente, pero siempre siguiendo las recomendaciones de seguridad exigibles por la normativa en este momento habiéndose practicado, además, un test de antígenos individual a cada persona participante en el almuerzo".

De igual modo, en un comunicado han recordado que en aras de valorar el origen del contagio, "que una semana antes de que afloraran los primeros síntomas tuvo lugar en esta ciudad el multitudinario examen de las oposiciones para enfermería convocado por el SAS y que reunió a miles de aspirantes y a las que se presentaron la mayoría de los compañeros y compañeras infectadas".

De igual modo, el secretario general de esta organización sindical, Juan Carlos Navas, ha criticado que "tampoco nadie ha hecho mención al funesto e irresponsable papel de nuestras autoridades que, en plena ola de nuevos contagios, coincidiendo con la aparición de la nueva variante òmicron del virus, han fomentado y aplaudido a toda la población a reunirse en comidas, luces navideñas y 'black friday', entre otros".

También han aludido a "los despidos de personal sanitario y no sanitario del pasado 31 de octubre cuando dieron irresponsablemente por finiquitada la pandemia". "Si ello no hubiera sido así, hoy tendríamos personal suficiente para sustituir a los compañeros y compañeras de baja", han dicho.

Así, incidido en que "no olvidamos que muchos de estos profesionales afectados de todas las categorías han estado al pie de la pandemia desde marzo de 2020, con pleno desprecio de su propia seguridad, abandonados a su suerte muchas veces y con el único afán del cumplimiento cívico y ético del deber sanitario aunque fuere a costa de su vida y salud". Por último, CCOO ha animado a este colectivo de profesionales sanitarios "para que se recuperen lo antes posible" y ha mostrado "su solidaridad con ellos".