Unicaja Banco da un paso más para que Rodríguez de Gracia sea consejero delegado

La incorporación de Rodríguez de Gracia se enmarca en un nuevo plan de negocio de la entidad . Si en los años anteriores el banco ha estado volcado en su salida a Bolsa –realizada en junio de 2017–, en la integración con Ceiss y en la posibilidad de nuevas absorciones, como la frustrada con Liberbank, la intención de Unicaja Banco ahora es centrarse más en la generación de negocio en un escenario que va a seguir marcado por los bajos tipos de interés y en apostar por la transformación digital, sin que eso quiera decir que no se analicen nuevas opciones de fusiones aunque no es una prioridad.

La reducción de activos no productivos ha sido uno de los principales retos de Unicaja Banco en los últimos años –además de la salida a Bolsa o la integración de Ceiss– para reducir la necesidad de saneamientos, disminuir la morosidad y seguir elevando sus ratios de solvencia. El banco comunicó el lunes que, a 30 de junio, el saldo de activos dudosos del Grupo disminuyó hasta los 1.731 millones de euros, y el de inmuebles adjudicados, hasta los 1.604 millones con una tasa de morosidad del 5,9%. Sin embargo, el viernes se informó de la venta de otros 949 millones de euros de activos dudosos, lo que permite reducir ese saldo en otros 830 millones y la tasa de morosidad hasta el 4,7%.

Rodríguez de Gracia ha impulsado la reducción de activos no productivos

Rodríguez de Gracia es un histórico de la casa pues ha pasado sus últimos 27 años ocupando diversos puestos de responsabilidad en Unicaja Banco . “La trayectoria de Ángel Rodríguez de Gracia muestra un pleno conocimiento de la estructura organizativa, el funcionamiento y la evolución de la entidad financiera, y está avalada por su dilatada experiencia en puestos directivos en ámbitos clave como Banca Minorista, Tecnología o Tesorería y Mercados de Capitales, entre otros y, en su última etapa, en reducción de activos no productivos, lo que da una amplia visión estratégica y conocimiento en la gestión del negocio, y de cara a afrontar escenarios y retos del sector financiero”, señalaron desde Unicaja en un comunicado de prensa en junio.

Este nombramiento es un paso previo para que pueda ser elegido consejero delegado y convertirse en la mano derecha del presidente de Unicaja Banco, Manuel Azuaga , sustituyendo a Enrique Sánchez del Villar, que había sido nombrado en 2016. No obstante, tanto su elección como consejero ejecutivo como de consejero delegado tiene que ser aún autorizada por el Banco de España y por el Banco Central Europeo. Así lo precisó hoy Unicaja Banco en un hecho relevante enviado por la tarde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

No hubo sorpresas y la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Unicaja Banco , celebrada hoy por la mañana con un 83,2% del capital social representado, ha dado el visto bueno al nombramiento de Ángel Rodríguez de Gracia como consejero de la entidad, con la categoría de ejecutivo, durante los próximos cuatro años, ratificando así la propuesta del consejo de administración del banco realizada el pasado 28 de junio.

Flexibilizan la compra de títulos para autocartera

Unicaja Banco no podía comprar acciones propias por menos de un euro, lo que le estaba imposibilitando realizar este tipo de adquisiciones para autocartera en el mercado. Fue una decisión de una Junta General de Accionistas del 22 de abril de 2016, un momento en el que el banco andaluz no cotizaba en bolsa y se defendía el valor nominal de un euro. No obstante, la Junta General de Accionistas ha aprobado hoy cambiar ese acuerdo y, desde ahora, Unicaja Banco podrá comprar acciones propias con una variación máxima del precio, al alza o a la baja, del 10%. Eso le da flexibilidad porque la acción de Unicaja Banco cerró esta tarde a 0,72 euros.