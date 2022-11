La jurista Emilia Casas, primera presidenta del TC, nueva Doctora Honoris Causa de la UMA

La ex presidenta del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2011, María Emilia Casas Baamonde, ha lamentado la no renovación del órgano judicial, asegurando que el incumplimiento "no otorga a la institución la clave de bóveda del estado de derecho en que la Constitución la ha constituido, el respeto que le es debido y tampoco el respeto debido al poder judicial, y perjudica gravemente a la calidad de nuestra democracia".

Estas declaraciones han tenido lugar durante su ceremonia de investidura como nueva doctora honoris causa de la Universidad de Málaga, celebrada en el Paraninfo de la UMA, donde también ha mostrado su tristeza por estos incumplimientos y ha incidido en que "es un deber constitucional de inexcusable cumplimiento". Además, ha recordado que el consenso sobre cada nuevo magistrado también es un mandato constitucional que debe conseguirse en su plazo.

El acto ha sido presidido por el rector de la UMA, José Ángel Narváez, y ha contado con la presencia de autoridades académicas y judiciales como, como el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González-Trevijano; el vicepresidente de este órgano, Juan Antonio Xiol; la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés, y el consejero de Estado y presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás.

Este título reconoce la trayectoria de la reputada jurista, "una mujer que ha logrado hacer camino y que nunca ha dejado de andar”, en palabras de rector. Fue la primera mujer en presidir el Tribunal Constitucional y la primera catedrática de Derecho del Trabajo, una labor que no ha dejado de ejercer, “fiel a su creencia en la universidad pública como motor de transformación social”.

El profesor de la Facultad de Derecho Antonio Márquez Prieto ha oficiado como padrino de Casas. Márquez ha destacado los méritos “de una persona de tan alta dignidad”, afirmando que este título "da un trato honorífico a quien lo recibe, pero que también ennoblece a la entidad que lo otorga”.

Márquez también ha destacado la vinculación de Casas con la UMA y con Málaga y ha desgranado su “currículum tan abrumador” en tres cualidades: excelencia, compromiso y humildad. Es la actual presidenta de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social y de la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Además, pertenece a altos órganos e instituciones, como el Consejo de Estado y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.