Urbanismo envía a la Fiscalía los expedientes de Villas del Arenal

La Gerencia de Urbanismo remitió días atrás a la Fiscalía todos los expedientes abiertos por las irregularidades cometidas en la urbanización de Villas del Arenal. Así lo confirmó ayer el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, quien precisó que con ello se da contestación a la reclamación realizada por el ministerio fiscal después de que a finales del pasado mes de septiembre abriese diligencias de investigación tras las acusaciones realizadas por varios ex jefes de Urbanismo.

A estos documentos, recabados en las últimas semanas por el departamento de Licencias y Protección Urbanística, se suma una carta firmada por el propio Pomares y por el gerente del organismo, José Cardador, en la que "exponemos nuestra versión de los hechos y nos ponemos plenamente a disposición del fiscal", comentó el edil del PP. En esa misma misiva, se recuerda la existencia de varios fallos judiciales en los que se valida el procedimiento seguido por Urbanismo, al optar una por vía de acción tendente a regularizar.

El paso adelante se da después de que dos grupos de la oposición, Ciudadanos, primero, y Málaga para la Gente, después, remitiesen al fiscal las afirmaciones realizadas por varios ex jefes del ente en el marco de la comisión que investiga la gestión de Urbanismo entre los años 2006 y 2016. En este foro, estos ex directivos denunciaron la existencia de "injerencias políticas" con el fin de no actuar ante las irregularidades de Villas del Arenal. La que fuera jefa de Disciplina Urbanística Teresa Domingo llegó a vincular su destitución con su negativa a prevaricar, mientras que un ex jefe de sección de este mismo departamento, Alberto Íñiguez, aseguró que la concejala del distrito Cruz de Humilladero, Teresa Porras, llegó a pedir que se "mirase para otro lado" ante lo ocurrido en esa urbanización. Una afirmación que fue posteriormente desmentida por la edil del PP. Presuntamente, en la información aportada a la Fiscalía precisará de manera detallada el estado actualizado de todos y cada uno de los expedientes tramitados. Sobre el particular, las últimas comparencias protagonizadas por el alcalde, Francisco de la Torre, y por Cardador, no permitieron poner luz sobre la situación real de los asuntos de Villas del Arenal, en lo relativo a la cifra de sancionadores abiertos, demoliciones ordenadas y restablecimiento de la legalidad, entre otros.

Hay que remontarse a finales de octubre de 2014 para disponer de los últimos datos sobre el procedimiento. En aquella ocasión la ya jefa de Licencia e Inspección, Leonor Muñoz, cifró en 112 los expedientes por infracciones urbanísticas, de los cuales 101 fijaban la necesidad del restablecimiento de la legalidad alterada. Preguntada sobre cuántos estaban abiertos en aquel momento, Muñoz habló de 53 que o habían sido archivados o estaban en proceso de serlo tras comprobar que los propietarios demolieron de manera voluntaria o porque se aceptaron las alegaciones formuladas.