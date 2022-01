Urbanismo ve "un guiño negativo" a la torre del puerto que no haya un ámbito claro del BIC de La Farola en Málaga

Las alegaciones presentadas por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga a la incoación del expediente de La Farola como Bien de Interés Cultural (BIC), no tienen que ver con una negativa del Consistorio a considerarlo de esta manera, sino a que se acote cuál es el ámbito de protección del mismo, "que ahora mismo no está claro y creo que es un guiño negativo a la torre del puerto", ha asegurado Raúl López, concejal de Urbanismo a preguntas de los periodistas en rueda de prensa.

De esta manera, ha señalado que el Ayuntamiento está "totalmente satisfecho con la declaración de La Farola como BIC", pero que el ámbito de protección "no puede estar difuso sin que se concrete de manera clara". López ha añadido que en los dos artículos que se cita por parte de Cultura se cita que debe contemplarse el ámbito de protección en "cercanía y lejanía", dejando ambos conceptos sin esclarecer cuantitativamente. "Para nosotros es una resolución mejorable", ha añadido López.

Así, ha visto "un guiño positivo" en permitir la reforma de la Casa de Botes, "que está a 40 metros" del faro, por lo que se han mostrado contentos, a falta de una respuesta por escrito que puedan incluir en la licencia par la adecuación. Pese a ello, "sigue sin quedar claro si es lejano el Ciudad de Melilla, por ejemplo".

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, por su parte, ha asegurado que entiende que el ámbito de protección es "La Farola, la rotonda y nada más", añadiendo que no va a "impulsar la oposición" a que se declare La Farola como BIC. Siempre que "sea una cuestión que no complique la vida al Puerto, que no tiene por qué, y que proteja La Farola".

El regidor ha destacado que comprende que La Farola por tener 200 años de edad y por sus propias características entiende que se declare como BIC, "el edifico no lo puedes afectar", ha añadido. Pese a ello, ha matizado que se debe "dejar claro" cuál es el ámbito de protección y, bajo esa premisa, no se opondría a la declaración de La Farola como BIC.

Para Juan Antonio Triviño, presidente de la plataforma Defendamos Nuestro Horizonte, colectivo desde hace años se opone a la construcción de este hotel, los argumentos son “claros”. “Se detalla con todo lujo y se habla de entorno, y se entiende como entorno a todo lo que afecta al paisaje. Nadie puede discutir que el entorno de la Farola se ve gravemente afectado y empequeñecido con respecto al mamotreto que se quiere poner al lado”, afirmó, insistiendo en que esto debería llevar a “demoler” el proyecto de la torre.