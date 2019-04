Vecinos rescatan a una joven de un incendio junto con el alcalde de Canillas de Albaida

Susto en Canillas de Albaida por un incendio desatado durante la madrugada del sábado al domingo en un bloque de cuatro viviendas. Fueron unos vecinos, entre ellos el alcalde del municipio, Jorge Martín, los que rescataron a la única moradora que en ese momento se encontraba dormida en el inmueble, en calle Santa Ana. Se trata de una joven de 20 años, cuyo estado, pese a haber inhalado una gran cantidad de humo, no reviste gravedad. Los residentes no solo le salvaron la vida, sino que también apagaron el fuego. “Las llamas llegaban hasta la puerta de la casa y ella no podía salir”, recordaba el regidor.

El alcalde fue alertado por los vecinos a las 00:40 del incendio. Saltó de la cama, llamó a los bomberos y entonces cayó en la cuenta de que en los almacenes municipales conservaba unos extintores que hace unos años el Ayuntamiento había adquirido para actuar en este tipo de situaciones. Los vecinos se afanaron en apagar el fuego. “En 15 minutos lo teníamos extinguido. Cuando las llamas se vinieron abajo sacamos a la joven por la puerta y vino una ambulancia. Los primeros momentos son los decisivos. Como no se actúe rápido, puede ocurrir cualquier desgracia”, recalcaba el alcalde.

Cuarenta minutos después llegaron tres dotaciones de bomberos, que tuvieron que trasladarse desde los parques de Nerja y Vélez-Málaga al no haber ninguno más cercano. De ahí que el regidor ayer se mostrara muy crítico con la demora, obligada por la distancia, e insistiera en la importancia de que la Diputación habilite un retén en una zona más próxima, caso de Cómpeta, lo que permitiría agilizar la llegada de los efectivos a los siniestros. Según explicó, son varios alcaldes de municipos cercanos los que vienen denunciando desde hace un tiempo la situación.

Martín reconocía que están de enhorabuena gracias a la rápida actuación de los vecinos. “No ha habido desgracias personales ni tampoco daños muy graves en la vivienda”, precisaba. El Ayuntamiento pagó una noche de hotel a la joven que resultó herida ante la imposibilidad de permanecer en la casa, que hoy visitarán los técnicos municipales para realizar una valoración más exhaustiva.

No es la primera vez que un alcalde se ve implicado en una situación de emergencia. La regidora marbellí, Ángeles Muñoz, que es médico, atendió a una motorista que había sufrido un accidente de tráfico y la acompañó hasta la llegada de la ambulancia, que según testigos se demoró media hora.