Vox dice que es el PSOE del 82 y defiende la papeleta “multizasca”

Vox dio esta tarde noche su gran mitin en Málaga y logró llenar el pabellón de Ciudad Jardín, en el que caben unas 3.000 personas, algo digno de consideración teniendo en cuenta, por ejemplo, que el miércoles asistieron unas 1.500 al mitin del PP con Pablo Casado en la capital malagueña. Se notó la ausencia del líder del partido, Santiago Abascal, aunque sí participaron varios de sus principales lugartenientes. Tanto Javier Ortega, secretario general de la formación verde, como Iván Espinosa de los Monteros, vicesecretario de Relaciones Internacionales, transmitieron dos mensajes. El primero es que sienten que “despiertan la misma ilusión que el PSOE de 1982” y el segundo es que reclaman a los ciudadanos que el domingo depositen la “papeleta multizasca”.

“La papeleta para Vox va a ser un zasca a los progres, a Puigdemont, a Sánchez, a Otegi y a todos los enemigos de España”, dijo Espinosa de los Monteros. Ortega, por su parte, aseguró que “esa papeleta zasca va a tener un efecto dominó porque van a perder los que manipulan las encuestas, los medios de comunicación que nos insultan, los que viven en los chiringuitos políticos, los que solo viven de la política chupando del bote y saltando de partido en partido, las mafias que trafican con las personas o los corruptos”.

Ortega afirmó que el 28 de abril “el mundo entero estará pendiente de Vox y espera de nosotros una gran victoria”, haciendo referencia a los emigrantes españoles que “nos ven con esperanza y que tuvieron que marcharse porque no tenían una oportunidad”. El secretario general de Vox criticó que “durante 40 años hemos visto como los partidos de mentirijilla se repartían las cartas y diseñaban leyes en las que siempre perdíamos los mismos, pagando más impuestos, viendo pisoteadas nuestras leyes y manipulando los tribunales”.

Espinosa de los Monteros subrayó que Vox “es más que un partido, es un movimiento revolucionario de la gente normal” y aventuró que el PP “se hunde”. “Dentro de 20 años a nuestros hijos ni les sonará que era el PP”, afirmó con sorna. De hecho, a Espinosa de los Monteros le catalogaron sus compañeros de partido como el “irónico”.

Javier Ortega. Secretario general de Vox "El mundo entero estará pendiente de Vox el domingo y espera una gran victoria”

José Antonio Ortega Lara, presidente honorífico de Vox, lamentó que “nos han etiquetado de xenófobos, pero Vox es necesario para garantizar la unidad de la nación”. En su discurso se dirigió especialmente a los jóvenes. “No tenemos una varita mágica, pero sí trabajaremos para que tengáis nuevas oportunidades”, destacó.

El presidente de Vox en Málaga, José Enrique Lara, afirmó que se van a llevar “una sorpresa muy agradable el domingo y los demás partidos no saben por dónde le van a llegar los tiros que les vamos a ir dando”. Patricia Rueda, candidata número uno al Congreso, argumentó que "estamos hartos de mentiras, despilfarro, manipulación y de que intenten romper en pedazos el país", mientras que Rubén Manso, número 2 al Congreso por Málaga y autor del programa económico del partido, detalló que "somos sentidocomunistas, no comunistas", que propone reducir las cotizaciones sociales para que haya más empleo y que "los españoles necesitan salarios y no subsidios".