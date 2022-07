Whatsapp de los hijos de los bomberos en el incendio de Mijas: "Ten cuidado papá y ven pronto a casa"

El incendio forestal de Mijas cumple ya cuatro días en activo, aunque por primera vez comienzan a llegar buenas noticias desde el Puesto de Mando Avanzado. Desde el viernes Policía Local, Guardia Civil, Bomberos terrestre y forestales e incluso voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja se desplazaron para intentar detener esta tragedia, que arrasó ya con alrededor de 2.000 hectáreas y provocó el desalojo por precaución de aproximadamente 3.000 personas. Daniel Bañasco es Jefe de Bomberos de Benalmádena y uno de los integrantes de este operativo de emergencia.

Este veterano bombero de Benalmádena cuenta con 14 años de servicio a sus espaldas y desde el viernes se encuentra volcado por conseguir detener este incendio forestal junto al resto de componentes del operativo. "Los incendios forestales son competencia directa en nuestra comunidad de la Junta de Andalucía a través del Plan Infoca. Los Servicios de Bomberos somos requeridos por el 112 Emergencias Andalucía, de forma general para la protección de zonas urbanas, y la propagación de estos incendios forestales a interfaz urbano forestal, aclara y aprovecha para resolver la posible duda de confundir al bombero urbano con el forestal: "Los Bomberos "urbanos" por diferenciarnos de los "forestales", tenemos competencias multidisciplinares, aunque la especialidad y coordinación corresponde a Infoca, quienes disponen de recursos técnicos y humanos excelentes en Andalucía, y más si cabe en nuestra provincia".

Este actual Jefe de Bomberos lo tenía claro desde los 14 años y se define como "dispuesto, entregado, comprometido y fiel a mi oficio". Unos rasgos característicos en el cuerpo de bombero, por eso desde que sonó el teléfono el viernes no fue complicado gestionar el equipo, todo lo contrario: "Para este incendio hemos tenido que incorporar Bomberos de descanso. La mayoría de los Bomberos se ofrecieron de inmediato y se pusieron a disposición". Aunque no es su competencia directa, adelanta, como ya se sabe, que el fuego comienza a estar controlado: "La situación actual es de mejora, aunque sigue activo en distintos puntos, lo importante es evitar la amenaza a la población. Sin duda y a veces es necesario para ello practicar fuego técnico, esto lo he vivido en este incendio y aunque pudiera parecer agresivo, resulta estratégico para llevar a control zonas complejas".

En una sociedad que comienza a preocuparse y reconocer la importancia de la salud mental, Bañasco se sincera: "No identifico el miedo como ninguna de las sensaciones que vivimos, pero si tenemos en mente la proporcionalidad de nuestra actuación con la efectividad para valorar, hasta donde debemos arriesgar al personal". Es imposible no acordarse de la familia en una situación así: "Es la parte más compleja de mantener controlada, pues por ejemplo en mi caso y en el de otros compañeros, recibimos WhatsApp de nuestros hijos diciéndonos "ten cuidado papá y vente pronto a casa"". Es inevitable, "se vive una tensión familiar irremediable, al conocer que los que trabajamos a pie, estamos expuestos de una forma más directa al fuego, aunque trabajamos en zonas seguras y con vías de escape previstas. Un corazoncito o una foto fugaz enviadas son suficientes para calmar la ansiedad de la familia, que genera tenernos en un incendio de esta envergadura", reconoce el jefe de bomberos.

Respecto al fuego, "las vivencias de este incendio son diversas, pero ninguna de las sensaciones está siendo grata. Desde los primeros minutos del incendio, estuvimos trabajando en el punto probable de inicio, y veíamos como en desproporción a nuestra capacidad el incendio avanzaba con velocidad hacia el noroeste. Cierto es que la urbanización Buena Vista de Mijas fue salvada en las primeras horas", reconoce el veterano Jefe de Bomberos, quien admite que en pocos minutos empezaron a llegar recursos y a posicionarse de forma estratégica y coordinada, "aunque la naturaleza nos puede en ocasiones", advierte.

Por supuesto, el sentimiento de frustración hizo acto de presencia los primeros días, así lo relata: "Es muy difícil digerir que décadas de años de crecimiento de nuestros bosques desaparezcan ante ti. La mayoría de la superficie en llamas no alcanzaba copa de árboles, pero hemos visto animales agrupados que huían de las llamas, como por ejemplo 8 jabalíes con sus 4 jabatos cruzar ante nosotros". A pesar de su experiencia, Bañasco reconoció su admiración por los jóvenes valientes del pueblo que quisieron colaborar con el único objetivo de no ver desaparecer la Sierra de Mijas: "Tenemos los recursos para hacer frente al incendio y el auxilio de mucha gente desinteresada que aporta lo que pueden para facilitar nuestro trabajo. Anoche nos sorprendió un grupo de 19 jóvenes de Alhaurín el Grande con herramientas en mano. ¡Dispuestos a cualquier tarea que se les encomendase! Digno de admirar y agradecer, dice mucho de la solidaridad y compromiso con el medio ambiente de la ciudadanía". Aunque lamenta que tuvieran que negar su ayuda: "Una pena que por seguridad, no podamos integrar a estos voluntarios en los equipos de trabajo, pero hicieron tareas preventivas en los caminos".También reconoce que se arriesgaría si da una cifra de los efectivos que trabajan en este incendio: "En el incendio que actualmente nos ocupa, el número de efectivos es cambiante dependiendo de la franja horaria, día y situación del incendio". Mientras reconoce que desde la barrera hay otros compañeros esperando a ser reclamados: "Los Servicios de Bomberos de la provincia están todos activados, RC Bomberos de Málaga, Consorcio Provincial de Bomberos, Bomberos de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas y Marbella. Somos un único equipo de trabajo coordinado por el Puesto de Mando Avanzado del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, que a su vez enlaza con el PMA de Infoca".Por último, reconoce que en un incendio de estas dimensiones se echan siempre de menos más recursos, pero a la vez reconoce lo siguiente: "Un exceso de recursos puede bloquear la permeabilidad de las vías, el espacio aéreo e incluso entorpecerse. Un incendio entre otras cosas necesita tiempo para organizar, coordinar y actuar de manera efectiva y eficiente". Y manda un mensaje a todos los que solo solicitan recursos a través de redes sociales: "Podremos pensar que en estos casos deben asistir todos los recursos disponibles, pero no debemos olvidar que se producen otras emergencias simultáneas que hay que atender". De hecho, "en Benalmádena en estos tres últimos días hemos atendido 11 intervenciones no vinculadas a este incendio forestal", sentencia.

Daniel Bañasco es una de las miles de personas que colaboran por sofocar el incendio forestal de Mijas, unos efectivos que seguirán al frente de este dispositivo para vencer lo antes posible a esta amenaza. Su único objetivo.