Especialistas prevén un abril “intenso” para los alérgicos al polen en Málaga

Los especialistas ya lo anticipan: “Será un abril intenso para los alérgicos al polen”. Así lo resume Leticia Herrero, jefa de Alergología del Hospital Quirónsalud Málaga. Concreta que los perjudicados serán aquellos pacientes sensibles a las gramíneas y al olivo.

La especialista explica que la lluvia retrasa el comienzo de la primavera para los alérgicos, pero que cuando las precipitaciones paran, comienzan a salir las flores y arranca la polinización. Es entonces cuando el polen está en el ambiente y más perjudicial es para estos alérgicos.

Herrero aclara que “no se puede meter en el mismo saco a todos los alérgicos”. Por ejemplo, mientras llueve, los pacientes sensibles a las gramíneas están bien porque las precipitaciones limpian en ambiente, pero aquellos a los que afectan los ácaros están peor dado que hay más humedad.

Cuando llueve como ahora en los inicios de la primavera, las plantas se nutren y florecen más tarde y de forma abundante. Al parar las precipitaciones, el polen se esparce por el ambiente. Y es entonces cuando los alérgicos al polen de las gramíneas o el olivo, por ejemplo, lo pasan peor. Y ese es el escenario actual.

La facultativa insiste en la idea de que hay muchos tipos de alérgicos. Están los que las padecen todo el año, como aquellos pacientes sensibles a los ácaros del polvo o el pelo de los animales. Y otros, como los que tienen alergia al polen, “que llama más la atención” y es típica de la primavera.

“Nos viene bien que llueva porque limpia el medioambiente y alivia la sequía. La lluvia era tremendamente necesaria. Pero para los alérgicos al polen de las gramíneas y el olivo será un abril más complicado”, señala la jefa de Alergología del Hospital Quirónsalud Málaga.

El consejo de esta especialista es que en cuanto noten los primeros síntomas, tomen su tratamiento habitual. Para aquellos que aún no tengan un diagnóstico, su recomendación es que consulten con un alergólogo. Los síntomas van desde picores oculares, nasales, estornudos, tos, taponamiento de la nariz, goteo nasal, sibilancias hasta ahogos y asma.

Herrero insiste en que el tratamiento debe administrarse con los primeros síntomas y nunca esperar a que sea un brote grave. “Lo único que hace retroceder los síntomas y mejora es la vacuna”, apunta. Ésta debe estar indicada por un alergólogo y siempre es específica para cada paciente, en función del alérgeno al que es sensible. Este tratamiento de inmunoterapia como mínimo dura tres años.

Por otro lado, la alergóloga insiste en una recomendación frente a los últimos episodios de calima. Explica que cuando el cielo está de color naranja o marrón por este polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara, deben utilizarse mascarilla y gafas porque es irritativo para ojos, nariz y bronquios. Un consejo que no sólo da para los alérgicos, sino para todas las personas en general.

No obstante, aclara que quienes padecen una alergia respiratoria deben extremar especialmente la precaución con mascarilla y gafas. Una vez que llueve y el polvo de la calima se precipita en el suelo en forma de barro, ya no está en suspensión y la calidad del ambiente mejora. Pero antes, cuando todavía está en el ambiente, es cuando hay que intensificar las medidas de protección para que el polvillo no entre en ojos, nariz y aparato respiratorio, advierte la alergóloga del Hospital Quirónsalud Málaga.