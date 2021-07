La abuela malagueña: "Mis nietos tendrán jamón mañana y tarde"

María Jesús lleva un año sin abrazar a sus nietos, que viven con sus padres en Londres. La pandemia, con un gran impacto emocional en su familia, los ha mantenido separados durante todo este tiempo. Pero esta semana ha tenido la oportunidad de reencontrarse con ellos aunque haya sido virtualmente. Álvaro y Cayetano son los mellizos que, con 12 años, han querido lanzarle un guiño a sus abuelas, a las que le pidieron, a través de una pancarta que portaban durante el partido que enfrentaba a España con Italia, que no se olvidaran de mandarles el ibérico que más añoran. “Cuando vienen solo piden jamón, les encanta. Todas las navidades les preparo un paquete y se lo envío, pero esta vez, con el Brexit, no nos dejaban mandar comida. Ni su otra abuela ni yo hemos podido. O se la requisaban o no les llegaba, así que se quedaron sin recibir jamón”, cuenta María Jesús a este periódico, aún impresionada con la repercusión que ha tenido el cartel captado por las cámaras de televisión en las gradas del estadio de Wembley.

Para ella no fue una sorpresa. En la víspera del encuentro de la selección española, cuyas entradas habían conseguido solo dos días antes, sus nietos compartieron con el grupo de Whatsapp de su familia una imagen de la pancarta hecha de cartón que pretendían exhibir en el estadio. “A mi mujer se le ocurrió la idea de llevar un cartel para pedirle más jamón a las abuelas. Los niños estaban encantados. Fue un partido muy emocionante y España jugó muy bien”, recuerda Borja, el padre de los protagonistas.

La abuela no daba crédito. “Me dio mucha risa y les dije: “Imagino que no vais a llevar el cartel al campo porque... ¿y si os enfocan? Habían hecho otro con el mensaje de que La Copa volvía para la casa, pero esa tarde, el jamón fue la comidilla de toda la familia”, relata con humor. Cuando dieron las 9 de la noche, lo primero que María Jesús hizo fue sentarse delante del televisor para ver el partido. Por fin, se había hecho realidad esa necesidad que quedó aplazada hace un año con la irrupción del virus. Durante el comienzo de la retransmisión, las imágenes de la UEFA mostraron a sus nietos entre el público presente en Wembley. Su petición culinaria quedó grabada en el recuerdo de todos los familiares. “Los vimos por la tele”, cuenta María Jesús emocionada.

Pero la familia ya tiene fecha para romper la barrera de los 7.000 kilómetros de distancia que los ha separado durante un año “que se ha hecho muy largo”. Álvaro y Cayetano viajarán a España el próximo 24 de julio. Y esta vez, será María Jesús la que los sorprenda (atención, spoiler). La abuela no descarta recibir a sus nietos con varios blíster de jamón “del bueno”. Y advierte que cuando lleguen a casa van a tener “jamón mañana y tarde”. “Hablando con uno de mis nietos el otro día me di cuenta que le había cambiado la voz. Han crecido muchísimo. Van a necesitar muchos alimentos”, dice entre risas.

La añoranza del jamón, el sol y "buen gazpacho"

Los mellizos pasarán unos días de vacaciones con las dos abuelas, aunque el padre regresará a Londres por motivos de trabajo, pero con un deseo unánime: “Esperamos traer jamón en la maleta a final de verano”, remacha Borja, que asegura echar de menos, además de los ibéricos, "el sol y un buen gazpacho".

El reencuentro familiar llegará después de que ayer Reino Unido anunciara que suprimirá la obligatoriedad de guardar cuarentena a la vuelta a Inglaterra desde países de la lista ámbar de riesgo por el coronavirus, como España, para personas vacunadas con las dos dosis. “Puedo confirmar que, desde el 19 de julio, los residentes en Reino Unido que estén completamente vacunados no tendrán que auto aislarse cuando vuelvan a Inglaterra”, informó el ministro de Transportes, Grant Shapps, antes de destacar que, “en esencia”, la nueva norma significa que, para los viajeros completamente vacunados, los requisitos son los mismos tanto para países de la lista verde como la ámbar, donde también figuran países como Grecia, Francia o Italia.