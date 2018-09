El aeropuerto pierde turistas en agosto por primera vez desde 2009

El aeropuerto de Málaga no perdía viajeros en el mes de agosto desde 2009 y este año se ha vuelto a los números rojos. El mes pasado pasaron por la instalación malagueña 2,11 millones de pasajeros, lo que supuso un descenso del 2,5% respecto al mismo mes del año anterior, según los datos oficiales publicados ayer por Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena). El aeropuerto, curiosamente, también perdió clientes en julio, en ese caso un 1,8%, por lo que se puede decir que el verano no ha sido tan positivo como el año anterior.

No obstante, las lecturas de 2009 y 2018 no tienen absolutamente nada que ver. En agosto del presente ejercicio se han contabilizado un 2,5% menos de viajeros, pero hay que tener en cuenta que se compara con un año de auténtico récord. En agosto de 2017 pasaron por el aeropuerto de Málaga 2,16 millones de viajeros, un 11,4% más que en agosto de 2016 en el que, a su vez, se había crecido otro 12,2%. Dicho de otra forma, tras sendos crecimientos espectaculares en 2016 y 2017, el aeropuerto de Málaga ha vuelto a batir este mes de agosto la barrera de los dos millones de turistas, aunque no se ha llegado, por poco, a lo obtenido el año pasado. Cabe recordar, por otra parte, que el aeropuerto malagueño ganó más de cuatro millones de viajeros entre 2015 y 2017 y que en este ejercicio 2018 el número de pasajeros acumulado entre enero y agosto crece un 1,3% hasta rozar los 13 millones de usuarios. En 2017 se rompieron todos los récords con 18,6 millones de pasajeros y este año, por ahora, se está creciendo más, por lo que no hay motivos para ser especialmente alarmista, máxime en un momento en el que se ha incrementado el número de rutas directas entre Málaga y Europa, Oriente Medio o América del Norte y las previsiones apuntan a más enlaces. La situación en 2009 era radicalmente distinta. La crisis estalló en 2008 y el turismo se vio afectado en esos primeros ejercicios. En 2008 el aeropuerto perdió, en el conjunto del año, un 5,8% de pasajeros y en 2009 se volvió a desplomar otro 9,3% hasta los 11,5 millones. Ahora, ocho años después, el aeropuerto Málaga-Costa del Sol tiene siete millones más de pasajeros y dispondrá de capacidad para albergar hasta 29 millones tras unas obras de mejora que se realizarán entre 2017 y 2021 por un importe de 124 millones de euros. El líder absoluto en Málaga sigue siendo la compañía irlandesa Ryanair que, pese las amenazas de huelga y problemas con su personal, sumó en agosto otros 453.208 pasajeros y en los ocho primeros meses del año ya rebasa los tres millones. Easyjet fue la segunda compañía con más clientes en agosto, seguida de Vueling y Norwegian.

En el resto de los principales aeropuertos españoles hubo crecimientos y descensos a partes iguales. Subieron los viajeros en Madrid, Barcelona y Mallorca y cayeron en Alicante, Ibiza o Tenerife Sur.