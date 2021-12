El sector agrario de Málaga anuncia que volverá a manifestarse por la subida de los costes

El sector agrario malagueño anuncia que van a convocar nuevas movilizaciones en Málaga, tras señalar que ya se han fechado algunas en provincias vecinas como Córdoba y Sevilla, debido a que el aumento de los costes fijos está haciendo que "los empresarios estén produciendo en pérdidas" pese a que la facturación se mantiene con una ligera subida respecto al curso pasado.

El balance agrario que ha presentado ASAJA (Asociación Agraria Jóvenes Agricultores) recoge un aumento de un 1,18% en el sector, que se divide en un 0,9% de subida del sector agrícola y un 2,56% en la producción ganadera. Pese a ello los incrementos de los costes de producción, que han tachado de "desmesurados" han crecido un 270% en el caso de la energía, un 40% los plásticos, un 30% los piensos y un 230% los fertilizantes como la urea y los fitosanitarios; han hecho que no sea rentable para muchos agricultores y ganaderos mantener la producción.

Además, denuncian que la competencia de otros países que no deben cumplir las mismas condiciones de seguridad, salubridad y empleo como Marruecos, Sudáfrica o Argentina hace que la rentabilidad y los precios no alcancen los mínimos para cubrir estos costes, por lo que muchos agricultores han decidido dejar sus tierras en barbecho o no recoger lo plantado porque el coste sería mayor que el beneficio.

La falta de lluvias preocupa también en el sector agro malagueño, cuyo presidente, Baldomero Bellido, ha criticado la falta de infraestructuras de mejora y abastecimiento hídrico. Ha señalado que salvo un embalse de un afluente del Guadiaro, "no se ha trabajado en ninguna infraestructura que nos permita mejorar el abastecimiento y recogida de la lluvia, sobre todo cuando se producen precipitaciones torrenciales, que se pierde todo si no hay infraestructuras".

Los últimos de estos motivos serían la PAC, "con muchos más requisitos, obligaciones y descensos económicos", que suponen "el 30% de los ingresos de muchos empresarios", ha asegurado Bellido. También ha añadido a los motivos de la incertidumbre económica las subidas del IPC y el salario mínimo.

Pese a ello, el sector agrario ha alcanzado en 2021 los 690,34 millones de euros de facturación, un 1,18 por ciento más que durante 2020, cuando se facturaron 682,29 millones de euros.

Por sectores, la agricultura acumula ingresos de 573,65 millones de euros, un 0,9 por ciento más que en 2020, cuando cayó la facturación un 7,3%. No fue esta la peor caída, si no que en 2019 se produjo un descenso de cerca del 20% de la facturación, con lo que este año se puede hablar de estabilización.

El sector del olivar sigue siendo el más importante, manteniendo la facturación total de la agricultura gracias al aumento de precios, al contrario que en 2020, cuando sufrió un descenso en la facturación. Los sectores hortícola, de cítricos y tropicales han sufrido un descenso después de que 2020 se consolidase como un año récord en facturación.

La ganadería ha registrado una facturación de 116,7 millones de euros, un 2,56% más que en 2020. Han sido muy importantes en este sector el porcino blanco y la leche de cabra, aunque también destaca la carne de ave gracias al aumento de precios. La carne de chivo, que está en mínimos, y el porcino ibérico siguen en horas bajas, sobre todo por el descenso en cabaña y explotaciones.