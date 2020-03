Las agresiones a médicos se duplican en Málaga

Más información Una mujer agrede a profesionales sanitarios y destroza una consulta de un centro de salud de Málaga

La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Málaga (Commálaga) registró un total de 45 agresiones a médicos en 2019, frente a las 28 contabilizadas en 2018, lo que supone casi el doble que el año anterior.

Un dato que "preocupa muchísimo", según ha indicado el presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Juan José Sánchez Luque, coincidiendo con el Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, este 12 de marzo. "La violencia es las consultas ya sea verbal o física se ha convertido en algo habitual y eso es inadmisible", ha sostenido.

"Mayor contundencia en las sentencias condenatorias"

El doctor Antonio Martín Noblejas, presidente del Sindicato Médico de Málaga, ha incidido en que están "muy consternados por las cifras de agresiones sanitarias que no paran de crecer" y ha reiterado que su colectivo seguirá exigiendo medidas preventivas al Servicio Andaluz de Salud "y mayor contundencia en las sentencias condenatorias".

"Las últimas condenas que ha logrado el Gabinete Jurídico del Sindicato Médico de Málaga han sido ejemplarizantes al conseguir órdenes de alejamiento de los centros sanitarios en los que se han producido las agresiones para los agresores. El SMM continuará luchando en contra de esta lacra social y apoyando a los compañeros médicos en todas sus necesidades, además de pedir al colectivo sanitario que denuncie todo tipo de agresiones", ha trasladado.

De las 45 agresiones registradas en la Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos, 31 fueron verbales --principalmente amenazas-- ocho físicas y seis a través de redes sociales. En el caso de estas últimas, suelen ser amenazas, insultos, ofensas graves y descalificaciones a través de Facebook, Twitter y foros de Internet.

Se se divide por sexos, la mayoría de las agresiones recaen en las colegiadas: 27 de las víctimas fueron mujeres y 18, hombres. En cuanto al lugar de trabajo, 31 de los casos se dieron en la sanidad pública y ocho en la privada, donde se aprecia un incremento en los últimos dos años, han precisado desde Commálaga en un comunicado.

327 casos entre sanitarios

Si se amplía el espectro a todos los profesionales sanitarios --de medicina, enfermería, fisioterapia, auxiliares, celadores, etcétera--, en Málaga y provincia se registraron durante 2019 un total de 327 casos: 259 fueron verbales y 68 físicas.

Si se compara con años anteriores, esta cifra supone un incremento del 5,83 por ciento con respecto a 2018, según datos del vicepresidente y responsable de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico de Málaga, el doctor Carlos Camacho.

Los datos también reflejan que los profesionales de la medicina son un colectivo reticente a la denuncia. De los 45 profesionales agredidos en 2019, tan sólo 14 interpusieron denuncias de las que ya se tienen sentencia de diez, todas ellas favorables para la víctima.

Los datos también reflejan que los profesionales de la medicina son un colectivo reticente a la denuncia

Por este motivo, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico de Andalucía en Málaga han repetido este año la campaña que pusieron en marcha en 2017 bajo el lema 'Respétame, soy tu médico. No me agredas, no me amenaces. Es delito'.

La campaña, realizada por la agencia Factor Ñ, se podrá ver en los autobuses de Málaga capital así como en los interurbanos de Antequera, Marbella y Vélez-Málaga durante los meses de marzo y abril. En la creatividad se puede leer el lema que acompaña a cuatro médicos de diferentes edades y ambos sexos que miran de frente a la ciudadanía reclamando respeto. Ambas instituciones repartirán a los médicos un total de 1.000 chapas para que las puedan llevar en sus batas.

La campaña contra la violencia tiene como lema 'Respétame, soy tu médico. No me agredas, no me amenaces. Es delito'

La Organización Médica Colegial (OMC), con motivo del Día Europeo Contra las Agresiones a Médicos y Profesionales Sanitarios, ha cumplido este año una década haciendo frente a la violencia contra los sanitarios haciendo campañas específicas. En redes sociales, se podrá seguir todo lo relativo al Día Europeo con la etiqueta #StopAgresiones.

La OMC ha elaborado un manifiesto con el que han querido refrendar que "la irrupción de la violencia en el escenario sanitarios, en cualquiera de sus manifestaciones, agresiones física, insultos y amenazas, son una lacra de indudable repercusión social que afecta a la actividad sanitaria, a la relación de confianza en el sanitarios y el paciente, a la salud del personal agredido y a la calidad asistencial que reciben los propios pacientes".

El número de agresiones registradas por el Colegio de Médicos ha sido diferente en los últimos años aunque en el pasado ejercicio sí se han superado los registros existentes. En 2017 hubo 27; 25 en 2016; siete en 2015; 18 en 2014; 17 en 2013; 21 en 2012; 27 en 2011 y 42 en 2010.

El Colegio de Médicos dispone de un Teléfono de Atención Urgente (TAU) para casos de agresiones operativo de 8 a 20 horas todos los días del año (incluidos festivos). Al otro lado de la línea telefónica, la víctima será atendida por el equipo jurídico del Colegio. Fuera de ese horario, se recomienda llamar al 091 donde la asistencia ha mejorado gracias a la creación de los interlocutores policiales sanitarios, agentes especializados en este tipo de delitos.

Además, el Colegio de Médicos publicó la guía 'Respétame. Soy tu médico' en la que da a conocer toda la labor que realiza en su lucha contra las agresiones a sanitario. Dispone también de un servicio psicológico atendido por el psiquiatra José Miguel Pena Andreu ya que tras el suceso, la víctima puede padecer un shock postraumático.Todos estos servicios son gratuitos para la colegiación de Málaga y provincia.