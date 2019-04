La Agrupación de Cofradías de Málaga lamenta la menor presencia de policías locales en las procesiones

El presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga, Pablo Atencia, ha lamentado esta mañana la falta de efectivos de la Policía Local que pudo observarse ayer durante las procesiones del Domingo de Ramos y ha confiado en que se solucione el problema. "Respetamos cualquier reivindicación salarial, pero sí pedimos que se reponga el servicio completo porque ayer lo notamos y hay que pensar en la seguridad".

Atencia indicó que detectaron "menos policía de lo habitual en determinados puntos" del recorrido y "este año hay muchas novedades, por lo que se requiere más tensión". El presidente de la Agrupación de Cofradías se alegró de que no hubiera incidentes "porque la gente que baja a las procesiones se porta bien, pero si estuviera toda la plantilla de la policía local sería mejor". "Confiamos en que se reponga y tengamos una Semana Santa como merecemos", ha añadido.

Una de las cofradías que tuvieron problemas fue la Humildad. Su hermano mayor, Fernando Galeote, ha afirmado que "tuvimos un incidente en la vuelta de la procesión, a la altura de la Cruz Verde, porque estaban pasando los coches al lado de la cruz guía y no había ningún policía impidiéndoles el paso, por lo que tuvo que ser un miembro de la cofradía el que se pusiera a dirigir el tráfico". Galeote ha subrayado que nunca habían vivido una situación de este tipo. "Ha pasado alguna vez que la grúa se llevara algún coche aparcado en el camino, pero que estén pasando y no haya policías regulando no", ha subrayado.

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, reconoció ayer que habían faltado 33 policías locales a trabajar y que investigarían la causa de esas bajas. "Si son de mala fe se tomarán medidas judiciales", afirmó. El secretario general del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN), Manuel Troyano, aseguró por su parte que había habido cerca de un centenar de bajas.

El representante sindical dijo que se debía a problemas de estrés o de falta de descanso y lo desligó del conflicto laboral que tienen con el Ayuntamiento. En cualquier caso, sí aventuró que iría a más a lo largo de la semana. Según datos aportados por el Ayuntamiento, ayer patrullaron 407 agentes de policía local, tanto en el servicio de Semana Santa como en los ordinarios, por lo que faltaron a su puesto el 8%.