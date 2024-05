El alcalde, convencido de que se avanzará con el Gobierno en el Auditorio de Málaga, y el PSOE le pide "más seriedad"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, se ha mostrado este viernes convencido de que "avanzaremos" en relación con el futuro Auditorio de Málaga, después de las distintas percepciones entre el Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento sobre este proyecto tras una reunión mantenida.

De la Torre, tras ser cuestionado por la información del Ministerio de Cultura en respuesta a sus declaraciones sobre el auditorio, ha incidido en que respeta las declaraciones del Gobierno, "faltaría más. Eso pasa muchas veces en la vida, cuando hay una reunión para avanzar en un tema, puede haber distintas percepciones de lo que pasó en la reunión".

"Respeto absoluto a lo que se ha dicho, pero, por mi parte, lo que dije responde a lo que siento", ha incidido el regidor, al tiempo que ha añadido que "lo que el ministerio ha dicho es que no creemos que sea bueno estar en la gestión, no queremos estar en la gestión, pero sí en la construcción".

Al respecto, se ha preguntado "¿cómo definir ese tema?" y ha respondido que "hay varias fórmulas, iremos avanzando en ello". "Mi respeto a sus declaraciones pero mi convicción de que avanzaremos", ha concluido.

El PSOE le pide "más seriedad"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Dani Pérez, ha pedido "más seriedad" al alcalde con el auditorio y que "deje de vender humo al respecto". "De la Torre dijo ayer que había alcanzado un acuerdo con el Ministerio de Cultura para la construcción del futuro auditorio de la música. Horas más tarde el propio Ministerio de Cultura lo desmintió. Lo que hay es que el ministerio se ha comprometido a estudiar el proyecto, un proyecto que no está finalizado, no hay ningún acuerdo de cofinanciación", ha asegurado.

Pérez ha señalado, además, que "hay que preguntarle al alcalde si estuvo en esa reunión, si no se enteró de lo que hablaron. No se puede vender humo", ha dicho y ha reconocido que tuvo la oportunidad de hablar en el día de ayer con el alcalde "y no hay nada".

"Hay un acuerdo con el Ministerio para estudiar el proyecto, hay que ser más serio y, por tanto, no engañar a la ciudadanía", ha apuntado Pérez. Así, Pérez ha dicho que "lo que nos tenemos que preguntar es si Paco De la Torre vive en una realidad paralela o se lo ha inventado". "Lo que me manifiesta a mí el alcalde es que llegaron a un acuerdo incluso de participación de porcentajes y el propio ministerio en un comunicado ha desmentido que se hablara de porcentajes, simplemente que iba a estudiar el proyecto, es lo único a lo que se ha comprometido el ministerio", ha concluido.