El alcalde de Málaga asegura que el brote de Covid-19 que afecta a la Policía Local "está controlado"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha asegurado este martes que el brote de coronavirus que afecta a la plantilla de la Jefatura Central de la Policía Local de Málaga está "controlado".

De la Torre tras ser cuestionado por los periodistas ha incidido en que "está controlado todo", añadiendo que los afectados lo están "levemente". "Como es natural toda la capacidad de control", ha insistido, valorando que se ha desplegado la realización de test "para que tengamos seguridad de que no ha habido posibilidad de que se vaya extendiendo, sino que se controle; y en pocos días esté incorporados los que ahora mismo no lo están".

Además, desde este miércoles, día 21, hasta el día 23 se ofrece la posibilidad de hacerse el test serológico al personal de la Jefatura que no haya sido contacto estrecho y quieran hacérselo.

El brote de coronavirus que afecta a la plantilla de la Jefatura Central de la Policía Local de Málaga suma un total de nueve positivos, seis de agentes prestan su servicio en la Jefatura de Policía de Barrio Centro, mientras los tres restantes lo hacen en el Grupo de Apoyo a la Planificación.

Este pasado lunes desde el Ayuntamiento informaron de que se desconoce el origen de los contagios sin que haya indicios que permitan relacionarlos con una actuación policial, ni tan siquiera si los agentes contagiados lo han sido por un solo foco o varios.

Por último, insistieron en que se activó el protocolo previsto en lo relacionado con la limpieza de vehículos e instalaciones.

Velocidad en los carriles limitados a 30km/h

Por otro lado, cuestionado por el incumplimiento por parte de los conductores de los carriles limitados a 30 kilómetros/hora, De la Torre ha dicho que se hará "todo lo necesario" aludiendo a campañas informativas o controles, entre otros, para que se respete.

Ha detallado que la iniciativa se planteó en relación con "el hecho de que no tenemos los kilómetros de carriles bicis que quisiéramos tener", recordando que había un plan de carriles bici que se firmó con la anterior Junta "donde nosotros hicimos once kilómetros de 17, un 60%, y la Junta de 56 no hizo ninguno, esa es la realidad".

"Tenemos un déficit de carriles bici, eso es cierto, en aquel momento había fondos europeos", ha dicho, asegurando que "con la nueva Junta estamos dialogando y avanzando y espero que ese déficit se vaya corrigiendo y haya tres carriles bici en obras de aquí a pocos meses", ha señalado.

Ha reconocido, asimismo, que ha recibido de los propios usuarios de las bicicletas que "tienen la sensación" de que los conductores no respetan las normas. "Es muy importante que se haga esa mentalización de que pone 30 y hay que cumplirlo para respetar y procurar evitar accidentes a los ciclistas", ha abundado.

Así, ha incidido en que para ello se pueden llevar a cabo campañas informativas para que cuando entre en vigor la ordenanza que obligue a los ciclistas a ir por esa zona "tengamos a los conductores de Málaga mentalizados".

"Haremos todo lo que sea necesario, controles, información, campañas, mentalización, solidaridad...", ha explicado, precisando que la movilidad exige "una postura de solidaridad, respeto a las normas y a los demás y sin olvidar el transporte público, que es esencial". Por ello, ha apostado por ser "todo compatible y puedan convivir coches, bicis y peatones".

"Todo lo posible porque eso pueda funcionar, siempre cabe la fórmula de la moratoria de la ordenanza, pero tratamos de que pueda ser una realidad en aplicación pronto y podamos hacer ese esfuerzo de mentalización cuando antes", ha concluido.