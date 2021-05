El alcalde de Málaga advierte de una ligera subida en la incidencia acumulada por Covid

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha advertido este domingo que la incidencia acumulada de coronavirus en dos semanas por cada 100.000 habitantes en la ciudad está subiendo, aunque ligeramente. Así, ha incidido en que no hay que olvidar que las normas para contener la pandemia, como es el uso correcto de la mascarilla, la distancia social y el lavado de manos, siguen en vigor pese a la finalización del estado de alarma.

"Es más necesario que nunca que mantengamos las normas de protocolo las cuales están dadas y conocidas", ha señalado el regidor, al tiempo que ha vuelto a pedir que seamos "solidarios" y que se cumplan las normas "por la salud, que es el objetivo prioritario, por respeto a los demás y por la recuperación del empleo".

De la Torre, en un vídeo en redes sociales, ha precisado que la incidencia acumulada de COVID en dos semanas por cada 100.000 habitantes en la ciudad era el pasado viernes de 158,5 y "eso supone un crecimiento desde el otro viernes, hace una semana, de 15, al tener antes 143,5".

"No estamos estabilizados, estamos subiendo, ligeramente, pero subiendo, y no es bueno que ocurra eso cuando, además, por razones lógicas se va desescalando, se va entrando en una cierta normalidad, más apertura de horarios en los establecimientos de restauración, comercios, etcétera, más movilidad dentro de la comunidad andaluza, también abierta hacia otras comunidades", ha indicado, asegurando que ello "interesa para la economía, pero no podemos olvidar los aspectos de salud".

Al respecto, ha insistido en no olvidar la salud, en primer lugar, ha continuado, "por solidaridad con aquellos que, al final, tienen que ser hospitalizados". "En la provincia de Málaga, en esta semana, son 66 personas las que han tenido que ser hospitalizadas en relación con el Covid, algunos en UCI, evidentemente; y, además, siete personas han fallecido en la provincia de Málaga por razón del Covid-19. Argumento fundamental y esencial que no debemos olvidar", ha subrayado.

Asimismo, ha incidido en que también hay que añadir que "desde el punto de vista de la economía, nos interesa que esa movilidad se mantenga, se incremente, nos abramos al turismo de fuera, de otros países también para ir creciendo, para ir normalizado en hoteles, en restaurantes, para ir recuperando empleo", ha agregado. Por ello, ha insistido en que "es más necesario que nunca que mantengamos las normas de protocolo las cuales están dadas y conocidas, como la mascarilla, la distancia social y la higiene en las manos".

Por otro lado, ha valorado el incremento en la vacunación, asegurando que "iremos avanzando en esa dirección pero todavía para llegar a esa inmunidad colectiva se tardará unas cuantas semanas, meses", por lo que, ha dicho, "es necesario mantener la tensión, el respeto a los demás que supone esas normas de protocolo COVID", ha incidido De la Torre, que también ha mandado un mensaje de ánimo.