El alcalde de Málaga valora el descenso de contagios de Covid, pero dice que "no es suficiente"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha valorado este jueves el descenso de la tasa de incidencia acumulada de coronavirus en la ciudad, aunque ha advertido de que "no es suficiente".

De la Torre, en un mensaje en Twitter, ha recordado que la incidencia acumuladas en 14 días de COVID-19 en la ciudad de Málaga es de 678,5. "Vamos bajando, pero no es suficiente".

"Hemos de ir más rápido, tener más sentido cívico, respetar las normas, llegar a 500 y bajar más. Mientras llegan las vacunas urge esforzarse. Todos", ha escrito de la Torre.

Málaga tiene desde hace más de una semana el comercio no esencial y la hostelería cerradas al haber llegado el pasado día 1 de febrero a los más de 1.000 casos por 100.000 habitantes en 14 días. No obstante, fue la única jornada en la que la ciudad superó la citada tasa, pero coincidió cuando se revisaban las medidas, por lo que el cierre de las actividades no esenciales se inició el pasado 3 de febrero.

Así, pese a que este jueves debería haberse revisado las medidas que entrarían en vigor el sábado, los comités territoriales de Alerta de Salud Pública de Alto Impacto de las ocho provincias andaluzas se van a reunir este viernes, 12 de febrero, para evaluar la tasa de incidencia acumulada de casos confirmados de COVID-19 por 100.000 habitantes y, en función de eso, levantar, renovar o decretar nuevas restricciones por un periodo de vigencia de siete días que comenzaría este próximo sábado, 13 de febrero.

Previsiblemente, Málaga capital junto con 16 municipios reabrirán desde este sábado el comercio no esencial y la hostelería en la provincia después de que la Junta de Andalucía, tras un debate sobre la situación de la pandemia en el seno del Consejo Asesor de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de este pasado miércoles, decidiera reducir de 14 a siete el periodo de vigencia de las restricciones.