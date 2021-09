El alcalde de Málaga destaca el descenso "muy potente y positivo" de la tasa de Covid

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha destacado el descenso "muy fuerte, muy potente y muy positivo" que se ha registrado en el último mes en cuanto a los datos relacionados con el coronavirus en la capital malagueña y ha insistido en la importancia de la vacunación.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, recogido por Europa Press, De la Torre ha detallado que el pasado viernes la ciudad de Málaga tenía 62,2 incidencias acumuladas por cada 100.000 habitantes, mientras que hace un mes era de 380; lo que supone que actualmente hay "menos de la sexta parte de lo que teníamos".

Esto, ha incidido, supone que también bajen las personas hospitalizadas, precisando que hace un mes eran casi 200 en la provincia y la última semana han sido 38; lo que "es positivo para el personal sanitario y también para las personas", ha manifestado el regidor. Así, el alcalde malagueño ha indicado que además del comportamiento "proactivo y positivo" de la población, "la vacunación está como explicación de estos números positivos; es esencial".

Por eso, ha pedido "a los que no os hayáis vacunado por alguna razón, no hayáis podido o querido hasta ahora lo hagáis", señalando que "hay todas las facilidades del mundo". En este sentido, ha dicho que desde este lunes el centro de salud de la Roca de 8.30 a 14.30 horas y el de Colonia Santa Inés de 8.30 a 18.30 horas están abiertos sin cita. "Por favor, no dejéis de aprovechar esas facilidades que desde la Consejería de Salud se ofrece para que en Málaga ciudad vayamos mejorando aún más los indicadores, colaborando en los buenos números de la provincia, de Andalucía y de España, sintiéndonos parte de ese proceso de freno al Covid y de normalización de la vida", ha concluido.