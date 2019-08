El alcalde de Málaga dice ahora que vería también "muy bien" que el edificio de Correos sea para oficinas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha dicho ahora que le parece "muy bien" si el antiguo edificio de Correos se dedicara, finalmente, a la instalación de oficinas en lugar de para hotel o para residencia de estudiantes. "Creo que Málaga no necesita solo ese edificio, sino más edificios de oficinas en alquiler; y no solo ese hotel, si fuera hotel, sino más edificios con vocación hotelera", ha apuntado.

"Esa es la realidad de una ciudad dinámica en esa doble línea de turismo de calidad, de ciudad, cultural y oficinas para atraer empresas de otros sitios y consolidar empresas locales", ha detallado después de que este pasado martes asegurara, tras conocerse la intención de la Junta de Andalucía de subastar el antiguo edificio de Correos y el del Palacio de la Tinta, que ambos espacios podrían tener uso hotelero porque "a la ciudad le viene bien".

En concreto, este jueves De la Torre ha sido cuestionado por la propuesta realizada por un grupo de empresarios malagueños para que el edificio de Correos acoja oficinas, insistiendo en que "me han oído hablar no una vez, un montón de veces, de que Málaga necesita edificios y edificios singulares de oficinas en alquiler", por lo que "es una idea que me parece interesante".

"He defendido que Málaga necesita hoteles, pero también he defendido que necesita edificios de oficinas en alquiler, igual que viviendas en alquiler o logística, todas estas cosas son necesarias", ha valorado, asegurando que "si hay, sobre ese esquema de la Junta, gente interesada en adquirir el edificio y prepararlo para oficinas y alquilarlo en esa dirección y crear espacios comunes y compartidos que puedan ser interesantes para este mundo de la sociedad digital; estaría encantado de que se pueda hacer", ha afirmado.

No obstante, ha dicho que habría que hacer un cambio de calificación sobre el uso del edificio, al igual que si fuera para hotel, que "eso debe plantearlo la Junta". En este punto, ha vuelto lamentar que aún no se concretó, por lo que si se quiere un cambio, bien para hotel o para oficinas, que ya no es equipamiento "tienen un mecanismo legal para hacerlo y nuestra disposición plena y total tanto para una cosa como para otra".