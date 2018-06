El alcalde de Málaga insta a "parar los pies a las mafias" que trafican con personas

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, exigió ayer a la Unión Europea que actúe para acabar con la situación que están viviendo muchas personas que llegan en pateras a las costas españolas y ha reclamado que, sobre todo, se "pare los pies a las mafias" que "extorsionan" a estos inmigrantes. Señaló que parece que hay "algo nuevo" con este asunto tras la llegada del nuevo Gobierno socialista de Pedro Sánchez y la acogida dada a las personas a bordo del buque Aquarius pero insistió en que es necesaria una política de diálogo con Marruecos, por parte de España, "más eficaz y con el respaldo de Europa, que tiene que ser la que aborde la política migratoria".

Según De la Torre, Europa está "desestabilizada" con países que han ido "basculando hacia la extrema derecha", entre los que citó Italia, Hungría o Países del Este, y que hasta el momento "este tema no se ha llevado bien". Para el regidor, Málaga capital seguirá colaborando con las personas que llegan en pateras pero ha pedido a Europa que actúe también con los países de África, "con los que Europa tiene una responsabilidad histórica porque muchos han sido colonias y el dinero que los distintos gobiernos den se utilice muy bien". "Los que son refugiados tienen derecho a asilo y los inmigrantes, es un tema más discutible y hay mafias que trafican con estas personas, y mueren. Hay que pararles los pies a esas mafias, desde los países desarrollados y desde los africanos o qué pasa, que tienen impunidad para extorsionar y pisotear los derechos de estas personas. Tenemos que ser proactivos y estar atentos", sostuvo el alcalde. En este sentido, insistió en que hay muchas personas "que se han quedado en el camino", preguntándose si no se hace nada al respecto: "Me parece indignante que ocurra eso y que nosotros miremos para otro lado; se resuelve con acoger a los que llegan pero qué pasa con los que han muerto ¿no hacemos nada?