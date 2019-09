El alcalde reitera que el SARE en calle La Unión es "una prueba" y critica que se "politice"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha insistido este viernes en que la instalación de la zona azul de aparcamientos en el distrito de Cruz de Humilladero, en el entorno de calle La Unión, es "provisional" y ha lamentado que la oposición de PSOE y Adelante Málaga lo "politice".

"Queremos dejar muy claro que es una instalación de prueba, provisional; como máximo un año de prueba, si puede ser menos, menos; para que la gente vea que es útil", ha manifestado el alcalde tras ser cuestionado por los periodistas.

"División de opiniones"

De la Torre, que sabe que hay "división de opiniones" por la instalación del denominado SARE en el distrito, ha incidido en que estas zonas azules de estacionamiento se hacen a demanda, "consensuada con vecinos y comerciantes", admitiendo que en algunos espacios de la ciudad este beneplácito ha tardado "más de diez años".

Por ello, ha agregado, en el entorno de calle La Unión se ha instalado de prueba, añadiendo que en el programa electoral del PP se indicaba que el SARE "se irá haciendo a demanda consensuada con vecinos y comerciantes y cuando no hay acuerdo se instalaría provisionalmente; no se decía se pone aquí o no".

Según el regidor, esta medida se adopta "para que la gente vea si es útil". En este sentido, ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad para todos; no hay motivo de preocupación".

"No tiene por qué haber preocupación, la realidad demostrará qué pasa, si se ve que funciona, muy bien; y si no será retirado. No hagamos política con este tema, hay una cierta politización por parte de la oposición", ha agregado De la Torre.

"Merecen respeto sean uno o dos"

Respecto a la movilización de vecinos de la zona en contra del SARE, el alcalde de Málaga ha incidido en que le merecen "respeto sean uno o dos", insistiendo en que precisamente por esa disparidad de criterios "se pone a prueba".

"Esto es lo que nos lleva a hacer algo que nunca jamás se ha hecho en Málaga o en otra ciudad: ponerlo a prueba un tiempo razonable", ha dicho, al tiempo que ha señalado que esto demuestra "el grado de respeto a las posiciones contrarias". "Vamos a ver la realidad de si funciona o no y si es útil para todos", ha sostenido.

Preguntado por la alta presencia policial en la zona, De la Torre ha indicado que no tiene noticias de ese incremento: "No sé si en algún momento se ha considerado oportuno". El alcalde sí ha resaltado la "plena colaboración" de vecinos "a la hora de quitar los coches para pintar".