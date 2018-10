El alcalde de Torrox elogia a su municipio al ser preguntado por un crimen machista

Existen frases desafortunadas y otras sacadas de contexto pero difícil tragar poco más de dos minutos de declaraciones de un alcalde, que condena un asesinato machista ocurrido en su pueblo, Torrox, y que se convierten en una loa a su gestión. El regidor, Óscar Medina (PP) pidió disculpas tras darse cuenta del embrollo en el que se había metido, pero ya era tarde, dos de los cuatro grupos de la oposición, PSOE e Izquierda Unida, pidieron su reprobación en el Pleno y su dimisión. Las asociaciones de mujeres, colectivos generalistas, intelectuales, políticos, contertulios y medios de comunicación nacionales, por citar algunos, ya se habían hecho eco de sus palabras. De las emitidas en la radio municipal de Torrox, tres días después de la muerte a puñaladas de María Manuel Castillo de 44 años en una pedanía de esta localidad.

"Yo me quedo con la parte positiva de una desgracia intolerable y que tenemos que seguir luchando para evitar este tipo de sucesos tan nefastos y la violencia contra la mujer. Pero me quedo con que todas las administraciones estuvimos juntas", comentó en la entrevista semanal con la que atiende a Radio Torrox. A continuación, el regidor hizo alusión a una frase que le comentó un cámara de un medio nacional: "Me dijo: Alcalde es la primera vez que hemos dicho en Madrid vamos a retransmitir desde Torrox. Antes de que fuera usted alcalde no sabíamos dónde estaba Torrox, teníamos que poner Torrox y hemos dicho vamos en Madrid nos vamos a Torrox como quien dice nos vamos a Marbella, a Benalmádena, a Santa Pola o Benidorm y es un orgullo, algo se está haciendo bien para que se haya conocido a nivel de España". Seguidamente, Medina añadió que "esto no tiene nada que ver con la muerte de ayer".

Medina pidió ayer disculpas por si sus declaraciones "habían ofendido a alguien" y aprovechó para mostrar su consternación por lo sucedido, lamentando que sus declaraciones se habían "manipulado". Además, dijo que el pasado martes, fue "el peor día" de su vida como alcalde. El regidor quiso aclarar que en la entrevista trataba de explicar que Torrox era "conocido a nivel nacional por noticias positivas, por nuestro turismo, por tener el mejor clima de Europa, por la promoción y que esperaba como alcalde que siguiera siendo reconocida por cosas positivas y no por noticas tan tristes; y lo pongo a colación que un medio nacional, para animarme, me comentó que Torrox estaba en el mapa. Esa entrevista de media hora se ha manipulado, se ha cogido lo que ha interesado", aseguró.