De la Torre: "Si tuviéramos la misma proporción de asesores que Ciudadanos, tendríamos 42 en vez de 28"

Se esperaba que el Pleno fuese decisivo en el pacto de coalición que sustenta el equipo de Gobierno. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, venía avisando hasta en dos ocasiones la última semana de que la estabilidad eran acciones más que palabras y si no se actuaba de acuerdo al Gobierno se ponía en duda la estabilidad del Consistorio. No saltó por los aires el pacto, aunque el alcalde comenzase la sesión poniéndole la dinamita en la mano a Noelia Losada, concejal de Ciudadanos (Cs) que sustenta la aritmética del alcalde.

"Si tuviéramos la misma proporción de asesores que Ciudadanos, tendríamos 42 en vez de 28", recriminó el alcalde volviendo a debatir una moción que ya se aprobó en la Comisión de Economía en acto nada habitual. El tema del personal eventual es uno de los que más incómoda al alcalde y quiso resarcirse del debate que no presenció en la Comisión. Losada, por su parte, no hizo uso de su turno de palabra, pero mantuvo su voto a favor de la reducción del personal eventual.

Pese a ello, la moción no salió adelante por que se produjo un empate en el que el alcalde hizo gala de su voto de calidad. Esto se debe a que Dani Pérez no acudió –tampoco telemáticamente a pesar de que esa posibilidad se instauró durante su primera paternidad–, hecho que aprovechó Alicia Murillo, concejal del PSOE, para recriminarle a De la Torre que lo rescataba a sabiendas de que no estaba Pérez. El alcalde le replicó que el portavoz socialista no hizo uso de su voto telemático.

Desde ese momento, la tensión bajó y Losada sólo votó en contra de la postura del Partido Popular en una moción sobre memoria histórica propuesta por Unidas Podemos que versó sobre La Desbandá. Justificó su postura arguyendo que se ponía en el mismo lugar que su partido en el Congreso de los Diputados, que hace escasos días defendió la cuestión por medio del diputado malagueño Guillermo Díaz.

La portavoz popular Elisa Pérez de Siles, en declaraciones a este medio se mostraba "muy satisfecha" por esta nueva postura de su socio de gobierno, añadiendo que también habían desaparecido de los perfiles de los asesores de Cs los tuits contra la figura del alcalde de los que se habían quejado los populares.

Cuando no quedaban muchos puntos del Pleno, Mariano Ruiz Araujo, concejal socialista, tiraba un anzuelo a Losada, "se vislumbra divorcio doloroso, ha salido mal parada y está encorsetada". Y aseguraba que los populares le están "haciendo el relato de la mala". Tampoco picó ese anzuelo Losada que mantuvo un perfil bajo durante toda la sesión en lo que a encuentros con sus socios de gobierno se refiere.

"Sabíamos que era difícil conseguir la Copa América"

El alcalde ha reconocido la dificultad del proyecto, más "después de que se presentase Barcelona, porque teníamos que construir una infraestructura", pero ha destacado la importancia de "estar entre los candidatos finales "por la proyección como ciudad que nos aporta".