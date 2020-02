De la alfombra roja de la ilusión a la alfombra negra del tiroteo en Palma-Palmilla

Hace una semana Málaga se levantaba con la noticia de que José Miguel Santos había recogido la alfombra roja de los Premios Goya para darle una segunda vida en el colegio de las Misioneras Cruzadas de Palma-Palmilla. Hoy el barrio es noticia por que una bala perdida durante un tiroteo acabo con la vida de un hombre cuyo único pecado fue la curiosidad.

"La alfombra roja de la ilusión, la esperanza, los sueños, … ha dado paso a la alfombra negra de la realidad", comienza la misiva del director. Si hace una semana se mostraba alegre porque "los niños serán ahora los grandes protagonistas" y los invitaba a "desfilar como artistas", hoy la realidad es bien distinta. "Chavales que ven o viven demasiado cerca la violencia y conflictividad en el hogar, en la calle, en el barrio; chavales que no son conscientes del riesgo de actividades irresponsables o ilícitas, el consumo de sustancias nocivas para su propia salud y desarrollo personal", es lo que encuentra José Miguel al asomarse por la ventana de su colegio.

En la carta recuerda que sólo los profesores no pueden cambiar la situación del barrio, "profesores, que entiendo estamos cansados de no llegar y vernos solos ante tantos obstáculos, que hay días donde no vemos luz a todo esto; personas, entidades e instituciones públicas y privadas que no llegan a entender que esto debe ir más allá del periodo corto, de unas fotos en un gala benéfica, que no valen las pequeñas iniciativas, ni las palabras bonitas".

Otro tiroteo en el barrio que esta vez se ha llevado la vida de un hombre de 74 años, pero que nace de una misma semilla "¿acaso el tejido de la alfombra negra no nos lleva a estas circunstancias?", se pregunta el docente.

Cierra la misiva con una llamada, casi un ruego, a la esperanza "necesitamos cambiar esto, necesitamos que no se mire hacia otro lado y se silencie la realidad, necesitamos tomarnos esto en serio entre todos, necesitamos dar un paso al frente y devolver 'espacios verdes' de vida a cada una de las personas que caminan en barrios como el nuestro".