Amenaza de muerte a una médico que lo atendía por teleconsulta en Málaga

A nuevas modalidades de trabajo en los centros sanitarios, nuevas formas de agresión. Ocurrió este viernes. Un paciente amenazó de muerte a una médico de familia del centro de salud de Cruz de Humilladero que lo atendía mediante teleconsulta porque discrepaba con sus decisiones. Los hechos ya han sido denunciados a la Policía Nacional y puestos en conocimiento de la dirección del Distrito Sanitario Málaga, del que depende el centro de salud.

“Es una variedad nueva de agresión verbal”, explicó el responsable de Atención Primaria del Sindicato Médico, José Antonio Becerra. Hace ya varios años, tanto esta organización como el Colegio de Médicos alertaron de las amenazas y calumnias a los profesionales a través de las redes sociales. Ahora son las amenazas no presenciales, sino en la teleconsulta. Esta modalidad de trabajo fue puesta en marcha en los centros sanitarios durante la pandemia para minimizar los riesgos de contagio del coronavirus.

El Sindicato Médico reclama que se regule esta nueva forma de trabajo por las consecuencias laborales y jurídicas que entraña. “Es necesario un protocolo para que se graben las llamadas y una normativa que respalde a los profesionales”, indicó Becerra.

La reivindicación no sólo se esgrime por la protección de los profesionales, sino también de los usuarios. Además, por las repercusiones laborales, las posibles agresiones –como ha ocurrido en este caso– en ese ejercicio no presencial y las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de actos médicos.

Durante la pandemia, algunos médicos han teletrabajado desde casa. Pero la mayoría han resuelto –y siguen resolviendo– consultas telefónicas estando en el centro de salud. Los facultativos creen que es hora de que esta forma de ejercer la profesión se regule.

“El Sindicato Médico Andaluz (SMA) no se opone a esta modalidad de trabajo, que podría resultar útil en supuestos bien seleccionados, pero no aceptaremos una implantación que no vaya precedida de un estudio riguroso que despeje las incertidumbres que rodean a esta modalidad de asistencia sanitaria”, señala la organización. Pero aclara:“El SMA se opone a que esta modalidad de actividad sea implantada en nuestro sistema sanitario, fuera ya del contexto de la pandemia y estado de alarma, sin una regulación clara y exhaustiva”.