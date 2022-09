"Tendrían que ampliar el abono gratis del Cercanías en Málaga al menos hasta verano"

Primer día para ir gratis en los Cercanías de Málaga y los viajeros, contentos por la medida, lo que quieren es más. Este 1 de septiembre es el primer día que ha entrado en vigor el abono gratuito financiado por el Gobierno para que los viajes en Cercanías sean completamente gratuitos hasta que termine el año. Las condiciones son hacer un mínimo de 16 viajes en los cuatro meses para que sea devuelta la fianza necesaria de diez euros.

En la estación Centro-Alameda la acogida ha sido más que notable. Nikola llega para recargar su título mensual, trabaja a diario en el aeropuerto y está "muy contento con la nueva medida". Hoy es el primer día que puede usar su abono sin tener que abonar más que la fianza –que le será devuelta en diciembre cuando se compruebe que ha efectuado todos sus viajes– y atina a señalar un ahorro de "más de 150 euros en cuatro meses" con este nuevo título multiviajes. Se muestra convencido: "En la medida de las posibilidades del Gobierno deberían ampliarlo al menos hasta el verano".

Nikola es una de las personas que paga la fianza en efectivo y le pregunta a una de las azafatas que Renfe ha puesto a disposición del público para ayudar a los clientes en estas primeras semanas qué tendrá que hacer para que le devuelvan la fianza. "En diciembre en una estación con taquilla, por ejemplo María Zambrano, presentas el comprobante y te devuelven el dinero", le comenta la azafata con una sonrisa, por eso recomiendan pagar con tarjeta, que la devolución es instantánea. Para eso, Nikola deberá guardar el pequeño comprobante que ha expedido la taquilla sobre papel térmico.

Junto a los tornos la azafata asegura que los principales problemas de los clientes no son con el abono, cómo sacarlo o en qué consisten, si no a la hora de validarlos con el teléfono por el lector de QR, "acércalo bien a la luz roja" le dice a una usuaria que consigue validarlo. "Para eso tenemos unas PDAs que nos permiten validar el viaje", afirma.

En esas está María, a la que el lector no termina de atinarle con el código de su teléfono. "¿Lo has pasado a físico?", le pregunta la azafata. Ante la respuesta afirmativa esta le explica que una vez pasa el título a la tarjeta de papel el QR deja de funcionar, "para que no lo usen varias personas". Comienza la pelea con su tote bag para encontrar el título perdido entre tantas otras tarjetas y cachivaches con algo de preocupación, que el tren está cerca de llegar.

Rafael, dentro, espera al Cercanías. Va a Fuengirola, donde vive y se desplaza a diario por trabajo a la capital, "antes alternaba el coche con el tren, ahora, con lo cara que está la gasolina, sólo utilizaré tren estos meses". Rafael valora positivamente el abono gratuito y piensa que debería permanecer más tiempo, pero no sin condiciones, "tendrían que mirar a quién le hace falta de verdad, hay gente que no necesita la ayuda".

Renfe espera que esta medida tenga impacto en más de 4 millones de viajes en la provincia. En los primeros tres días, la empresa emitió en Málaga un total de 7.818 abonos gratuitos de Cercanías y Media Distancia. De estos, 7.272 corresponden a los núcleos de Cercanías y 546 a Media Distancia. Cifras que en la compañía esperan que sigan aumentando.

A pocos metros de Rafael, Peter espera al Cercanías. Es tripulante de vuelo en una compañía y va al aeropuerto. No vive aquí, pero por trabajo pasa varias noches al mes en Málaga y se desplaza en Cercanías al aeropuerto, no conocía el título, pero asegura que va a sacarlo "en cuatro meses hago más de 16 viajes". Además, valora positivamente que se fomente el transporte público, "ojalá todos los países lo hicieran".