Nueve años esperando una ligaduras de trompas en Málaga y un hijo en ese tiempo

Una mujer que solicitó hace más de nueve años una ligadura de trompas para no tener más hijos ha sido llamada por fin del Hospital Clínico para esta operación. En este tiempo le han pasado muchas cosas. Entre otras, que le pusieron un DIU que –por problemas del laboratorio– era defectuoso. Y luego, que debido a este fallo, se quedó embarazada y ha tenido otro niño.

“Ahora, tras más de nueve años, me han llamado para saber si sigo queriendo la ligadura. He dicho que sí porque tengo 38 años, dos hijos y no quiero más. Y está claro que a mí me miran y me quedo embarazada”, bromea. Alude a que sus dos niños son resultado de fallos de distintos métodos anticonceptivos. La primera –la niña que ahora tiene diez años– de un anillo vaginal. El segundo –un varón que nació en mayo de 2020– del DIU.

Cuando tenía 27 años, no estaba entre sus planes tener niños. Pero se quedó embarazada por un fallo del anillo vaginal y se convirtió en madre. Tenía clarísimo que se plantaba con uno solo.

Acudió a su médico de cabecera en Churriana y solicitó la ligadura de trompas. Fue el 12 de septiembre de 2011 cuando el facultativo de atención primaria hizo la derivación. Luego se separó, se fue a vivir a Alhaurín de la Torre y cambió de centro de salud. Cuando le consultó a su nuevo médico de cabecera por su petición de ligadura de trompas, le aconsejó que mientras esperaba se pusiera un dispositivo intrauterino (DIU). Se lo implantaron.

Ella notaba que algo no iba bien con el DIU. Su facultativo la derivó a un especialista en el Hospital del Guadalhorce. Allí le dijeron que le quedaban dos años de uso al dispositivo y no se lo quitaron. “Ya se había lanzado la alerta de que había DIU defectuosos”, asegura. Por esa época coincidió que buscando la caja de un móvil que le robaron para hacer la denuncia, encontró la del DIU y descubrió que era uno del lote que el laboratorio Eurogines retiró por defectuoso. “A mí nunca me llamaron para quitármelo”, aclara. A través del abogado Damián Vázquez, de la Asociación del Paciente en Málaga, se sumó a la reclamación colectiva extrajudicial contra el laboratorio.

En agosto de 2019, mientras seguía esperando la ligadura de trompas y con el DIU defectuoso aún puesto, se quedó embarazada. Finalmente expulsó el dispositivo de manera natural. Estaba partido. Un poco más tarde, en mayo de 2020 nació su hijo. Aclara que está feliz con sus niños, aunque acota: “He estado embarazada y he dado a luz en plena pandemia. Soy autónoma y no me han concedido ayudas. La única, la de la mutua, me ha llegado este pasado mes de febrero”.