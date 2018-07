Los apartamentos turísticos pierden la 'guerra' contra las viviendas

"Dijimos que los primeros en morir iban a ser los apartamentos turísticos y así se está viendo. Los siguientes serán los hoteles de una, dos y tres estrellas". Así de contundente se mostró ayer el presidente de la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), Luis Callejón, ante el imparable crecimiento de las viviendas de uso turístico en toda la provincia, como demuestra el hecho de que ya hay más de 22.600 viviendas dadas de alta en el registro de la Junta de Andalucía, el 60% del total andaluz.

La batalla se ha intensificado en los últimos años y lo primero es saber diferenciar los conceptos. Los apartamentos turísticos están perfectamente reglados y tienen que cumplir prácticamente las mismas exigencias que un hotel. Sus datos de viajeros y pernoctaciones se contabilizan mensualmente a través del Instituto Nacional de Estadística y sus empleados están sujetos al convenio de hostelería, entre otros múltiples gastos. Las viviendas de uso turístico, por otra parte, son aquellas de, supuestamente, particulares aunque también hay empresas, que alquilan a turistas por días o semanas. Desde que la consejería de Turismo de la Junta de Andalucía aprobó hace dos años un decreto, sus propietarios están obligados a cumplir una serie de requisitos -como tener aire acondicionado- y a registrarla en la Junta, concediéndole un número. Ese número ratifica que esa vivienda está legalizada en función de las exigencias marcadas por el decreto de la Junta y da seguridad al cliente, aunque no se ha obligado a las plataformas de comercialización de este tipo de inmuebles (Airbnb, Homeaway...) a incluirlas hasta hace apenas unas semanas. Es decir, estas plataformas han estado poniendo viviendas en alquiler que no estaban aún legalizadas.

149Apartamentos turísticos. Es lo que hay en Málaga capital, frente a 3.508 viviendas de uso turístico

En ese contexto, el presidente de Aehcos, que ayer tuvo un encuentro con periodistas, denunció "competencia desleal" entre los apartamentos turísticos y las viviendas para turistas. "La igualdad debería ser un elemento básico porque no se entiende que vendiendo un mismo producto los apartamentos turísticos tienen unas condiciones fiscales y las viviendas otras. Raya lo anticonstitucional y la Junta de Andalucía debería coger el toro por los cuernos", denunció Callejón, quien desgranó que los apartamentos turísticos están obligados a pagar el salario que marca el convenio de hostelería, la SGAE y otra serie de aspectos que los propietarios de las viviendas no tienen que seguir. "El precio de los apartamentos es más alto por todos esos costes y es obvio que lo primero que se llena son las viviendas que son más baratas", criticó el presidente de Aehcos, quien cifró esa pérdida de poder de los apartamentos turísticos en una disminución del 5,7% de las pernoctaciones entre enero y mayo. También precisó que han perdido un 1,5% del empleo en ese periodo. "Los apartamentos nunca van a poder competir si no se igualan las condiciones y es alarmante porque van a desaparecer y la consejería de Turismo no hace nada", señaló.

La Junta de Andalucía tiene las competencias transferidas del estado central en materia de turismo. Pero en el caso de la regulación de las viviendas turísticas cada institución se pasa el globo esperando que no le estalle en la cara. El Gobierno central y los ayuntamientos dicen que la competencia es de la Junta. Y la Junta asegura que al sacar los alquileres de menos de dos meses de la ley de arrendamientos urbanos no se puede considerar una empresa sino un alquiler normal entre particulares y que ahí no puede hacer nada, por lo que pide una normativa estatal que valga para todas las comunidades autónomas.

El presidente de los hoteleros malagueños afirmó ayer rotundo que "la Junta de Andalucía es la que tiene que actuar" y exigió que dé más facultades a los ayuntamientos para que puedan limitar su crecimiento a través de sus planes urbanísticos o que la policía local pueda hacer inspecciones. "Las viviendas turísticas son una mancha que se extiende sin control y es imposible que la Junta pueda regular todas las plazas hoteleras y las 22.600 viviendas de uso turístico con cinco inspectores, por lo que si la Junta no le da competencias a los ayuntamientos no vamos a avanzar", dijo. Callejón afirmó que los hoteleros "no somos partidarios de prohibir las viviendas, pero sí de limitar porque, por ejemplo, en el centro histórico de Málaga no hay cabida para los apartamentos turísticos pero sí para las viviendas, que se están quedando con los mejores sitios dando el peor servicio".

El registro oficial de la consejería de Turismo señala que en Málaga capital había, a día de ayer, 149 apartamentos turísticos con 3.876 plazas y 3.508 viviendas de uso turístico con 17.509 plazas. En Marbella hay 66 apartamentos turísticos con 9.075 plazas y 3.987 viviendas con 22.937 plazas. ¿Han perdido ya la batalla?