La aplicación de las medidas para reducir el ruido en el Centro se fija para finales de año

Noviembre o diciembre. Este es el nuevo plazo que maneja el equipo de gobierno del PP para empezar a aplicar el decreto de Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en buena parte del Centro histórico y el entorno de El Romeral, en Teatinos. La novedad fue anunciada ayer por el concejal de Medio Ambiente, José del Río, en el marco de la comisión municipal del área. Durante una comparecencia solicitada por el grupo Málaga para la Gente, el edil justificó la tardanza en avanzar con el trámite administrativo de esta medida en la necesidad de "reestudiar" su contenido tras la aprobación por parte de la Junta de Andalucía de un nuevo decreto de espectáculos públicos, con el fin de evitar cualquier contradicción entre ambos textos.

Una vez realizada esa labor de análisis, Del Río dibujó un calendario que tendrá su arranque o mañana mismo o el próximo viernes con la aprobación de las ZAS por parte de la Junta de Gobierno Local. Tras este primer paso habrá que esperar al 15 de octubre para conocer el dictamen, estando fijada la posible aprobación inicial en Pleno para el 25 octubre. Superado ese trámite, se abrirá un periodo de información pública de un mes, a lo que se sumará el periodo necesario para responder a las alegaciones que se formulen. Y finalmente tendrá que volver al Pleno para su aprobación definitiva. "No ha habido dejación de funciones", se defendió el edil del PP, que aseguró que de esta hoja de ruta ya tienen conocimiento los representantes de los vecinos del casco antiguo, así como de los empresarios de hostelería. De otro lado, dentro de la misma Comisión de Medio Ambiente, la concejala responsable de Limasa, Teresa Porras, hizo frente a las críticas de los polígonos industriales sobre la recogida de residuos. Al respecto, habló de compromiso asumido de reducir un 50% la tasa de basura a los empresarios a cambio de que sea ellos los que asuman la labor de limpieza de las calles, mientras que será Limasa la que se encargue de recoger los contenedores de residuos orgánicos que hay instalados en los parques. Sin embargo, sí dejó clara su negativa a impulsar un sistema de recogida puerta a puerta. "No doy golpes de titulares, lo único que hago es currar; no digo que voy a recoger puerta a puerta cuando no tenemos tres millones de euros", destacó.