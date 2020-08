La aplicación móvil de rastreo de coronavirus, activa en Málaga desde el lunes 24 de agosto

La aplicación móvil de rastreo del coronoavirus Covid 19 se activará para la provincia de Málaga, y también en Almería, a partir del próximo lunes 24 de agosto. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha anunciado en sus perfiles en las redes sociales que el consejero de Salud y Famlias de la Junta, Jesús Aguirre, le ha comunicado que la app Radar COVID estará operativa desde es día.

El Consejero @jesusraguirre me acaba de comunicar que el lunes 24 estará operativa la aplicación #RadarCOVID para las provincias de Málaga y Almería. Es muy importante que, al menos, el 60 % de la población la instalemos en nuestro smartphone. Así será muy útil para todos. FTP — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) August 19, 2020

Su puesta en marcha ha sido acordada el Ministerio de Sanidad y la Junta de Andalucía en la reunión que el Gobierno mantuvo este pasado miércoles con las comunidades autónomas.

Funcionamiento sencillo

La aplicación, que ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS,, aunque hay un problema: muchos usuarios se han encontrado con que no puedan instalarla o, directamente, no les funciona. Y es que no todos los móviles son compatibles.

Radar Covid es una app basada en el sistema ideado por Apple y Google y desarrollada por Indra. La aplicación nos avisa si hemos estado cerca de alguna persona que ha dado positivo por coronavirus gracias al uso de la tecnología bluetooth.

Durante su instalación es importante aceptar los permisos solicitados para que la aplicación pueda trabajar de forma continua en segundo plano (imprescindible para que sirva de algo tenerla instalada) y, por último, el permiso para activar las notificaciones. Radar-Covid no tiene mayor complejidad que dejarla funcionando. Si hubiera alguna situación de riesgo, la app avisaría con una notificación. En cualquier caso, una vez activa basta con abrirla para comprobar el nivel de riesgo de contagio al que se ha estado expuesto.