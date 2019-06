A Jonhatan Martín se le ha calcinado el coche. Pero dentro de la desgracia, ha tenido suerte. Él, su mujer y su hija de 10 meses han salido sin un rasguño del incendio de su vehículo este jueves al mediodía en pleno Paseo del Parque de Málaga capital. Él ha tragado un poco de humo, pero nada más.

Todo ha ocurrido sobre las 13:00 cuando iban en sentido este. De pronto sintió un olor. "El coche iba andando tan normal y de pronto empezó a oler a quemado", explicaba casi temblando y con los ojos llenos de lágrimas. La mujer le dijo que abriera la ventanilla. La bajó y paró el aire. Y entonces empezó una pequeña llama debajo del asiento del conductor. "Saqué a la niña, la silla y el coche salió ardiendo", relataba mientras los bomberos terminaban de actuar en el siniestro.

Sólo ha quedado el chasis calcinado. Había un intenso olor a quemado y múltiples curiosos que se agolpaban ante la escena. Jonhatan explicaba que intentó sofocar la pequeña llama con agua que tenía en el coche. Pero entonces se ha producido una explosión y el fuego ha devorado el vehículo ante la mirada incrédula de los viandantes. Tras poner a salvo a su familia, llamó a los bomberos.

El coche tenía 12 años. Estaba asegurado contra terceros y contra incendios. "El coche es antiguo, lo uso poco, pero no me había dado problemas", aseguraba. Él, paradójicamente, es mecánico, así que sabe de lo que habla.

El siniestro se ha producido en un carril del Paseo del Parque de Málaga capital, en sentido este, casi frente al Museo de la Aduana y cerca del Ayuntamiento. El incidente ha obligado a la Policía Local a cortar dos carriles en esa dirección. Hasta ese punto, se han traslado efectivos de bomberos que han sofocado las llamas del vehículo. La Policía Local también ha acudido con un dispositivo para el control del tráfico.

La mujer de Jonhatan también estaba desolada. Tenía corrido el rímel de los ojos. "Estamos bien", repetía a todas los viandantes que se acercaban a preocuparse por ellos. Mientras, su bebé, de grandes ojos azules, sana y salva, estaba feliz, ajena a todo lo sucedido, en el cochecito que también alcanzó a rescatar su padre.

Un policía local intentaba consolar a Jonhatan que no paraba de mirar a su coche consumido por el fuego. "Alégrate de lo que tienes, no de lo que pierdes", le decía. Y le preguntaba si quería que llamaran a los sanitarios para que miraran a la pequeña. Pero la alegría de la niña no indicaba que hubiera ningún problema.

Una mujer se asombraba del incidente: "Creí que se trataba de una película". Pero no. Era realidad. Sobre las 13:30 los bomberos y la Policía Local se retiraban. El tráfico volvía a la normalidad en el Paseo del Parque. Jonhatan se sentaba entonces en un banco junto a su mujer y su bebé. Miraba los restos de su coche por enésima vez y rompía a llorar. Afortunadamente todo ha quedado en daños materiales y en el mayor susto de sus vidas.