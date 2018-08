Los arquitectos reafirman sus dudas sobre la licencia de Banderas, pero no la recurren

El Colegio de Arquitectos de Málaga renuncia finalmente a recurrir la licencia de obra menor otorgada meses atrás por la Gerencia de Urbanismo para transformar el Teatro Alameda y su conversión en el espacio cultural que va a gestionar el actor Antonio Banderas. Y ello a pesar de disponer de un informe técnico interno que concluye que el permiso otorgado es irregular, por cuanto la intervención sobre el inmueble tendría que haber sido considerada como obra mayor y no menor.

"Es evidente que las conclusiones de ese informe no son coincidentes con el criterio utilizado por el Ayuntamiento", admitía ayer el decano del colegio, Francisco Sarabia, quien a finales del pasado mes de julio mantuvo un encuentro con el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, para hablar del asunto. La cita tuvo lugar el 24 de julio, a las 11:00 de la mañana. En ese cara a cara, Sarabia explicó a Pomares el contenido del informe, parcialmente adelantado por este periódico el 20 de junio, cuando se desveló la existencia de dudas entre los arquitectos acerca del proceder de Urbanismo en este expediente.

Según el decano, el concejal defendió el procedimiento técnico seguido en este asunto, surgiendo "cuestiones interpretativas" entre la manera de entender la tramitación por parte de Urbanismo y del Colegio de Arquitectos. Ante esta diversidad, Sarabia expuso la voluntad de Pomares de organizar unas jornadas dirigidas a los profesionales en la que se podría servir para analizar el contenido de la nueva ordenanza de licencias que está en proceso, así como para que desde el ente municipal "expliquen los criterios de la ordenanza en materia de licencias de obra mayor o menor".

Asimismo, Sarabia aseguró que aprovechó el encuentro con el concejal de Ordenación del Territorio para reclamarle "la misma diligencia que se siguió con la licencia de Banderas para todos los casos; lo que me dijo es que no todos los arquitectos llevan los temas tan bien preparadas". El mismo informe pone en cuestión que la obra, ya en marcha desde hace semanas, no necesitase de proyecto y que el mismo no fuese visado. Ante esta situación, dijo que "internamente se le van a pedir explicaciones al arquitecto responsable de esa actuación".